Ђокић: Каран да настави политичко-правну борбу за Српску

СРНА

06.10.2025

17:27


Фото: АТВ

Предсједник СП-а Петар Ђокић рекао је да је сигуран у изборну побједу заједничког кандидата владајуће коалиције у Републици Српској Синише Карана који се доказао у више тешких политичко-правних борби и да ће тај посао настави успјешно на новој дужности као предсједник Српске.

"Видимо потребу да побиједимо на изборима и обезбиједимо трајну стабилност Републике Српске", рекао је Ђокић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка предсједника странака које чине владајућу коалицију у Републици Српској.

Ђокић је напоменуо да су пријевремени избори изнуђени чин, као и да је циљ политичког прогона предсједника Републике Српске била подјела и девастација унутар Српске, што није успјело.

"Тај прогон је био изнуђени судски процес који је требао довести до дубоких подјела у Српској како би се на тај начин она трајно онеспособила. До те подјеле би дошло да смо ми као владајућа коалиција били неодговорни и зато одговорно процијенили да не смијемо допустити подјеле и помоћи онима који су планирали девастирање наших институција", нагласио је Ђокић.

Економија

Страшна статистика: Трговци бацају храну!

Ђокић је рекао да не зна да ли ће Централна изборна комисија БиХ бити способна да све припреми за изборе, за заказани датум - 23. новембар.

"Не знамо да ли ће бити способни за заказани датум, али ми ћемо бити спремни и они који су планирали да изврше девастацију неће то успјети, као што неће успјети у подјелама институције Српске", поручио је Ђокић.

Према његовим ријечима, Каран ужива висок ниво јавног повјерења, доказан је патриота и стручњак и има снажан карактер, лични интегритет и треба да буде на челу Републике Српске због чега је увјерен да ће побиједити.

Ђокић каже да ће се грађани анимирати на основу овог размишљања да масовно изађу на изборе и на тај начин омогуће стабилност Републике и спријече подјеле.

Он је подсјетио да је вријеме Кристијана Шмита прошло, те позвао грађане да 23. новембра масовно изађу на изборе.

Петар Ђокић

