Ђокић: Каран да настави политичко-правну борбу за Српску

Предсједник СП-а Петар Ђокић рекао је да је сигуран у изборну побједу заједничког кандидата владајуће коалиције у Републици Српској Синише Карана који се доказао у више тешких политичко-правних борби и да ће тај посао настави успјешно на новој дужности као предсједник Српске.
"Видимо потребу да побиједимо на изборима и обезбиједимо трајну стабилност Републике Српске", рекао је Ђокић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка предсједника странака које чине владајућу коалицију у Републици Српској.
Ђокић је напоменуо да су пријевремени избори изнуђени чин, као и да је циљ политичког прогона предсједника Републике Српске била подјела и девастација унутар Српске, што није успјело.
"Тај прогон је био изнуђени судски процес који је требао довести до дубоких подјела у Српској како би се на тај начин она трајно онеспособила. До те подјеле би дошло да смо ми као владајућа коалиција били неодговорни и зато одговорно процијенили да не смијемо допустити подјеле и помоћи онима који су планирали девастирање наших институција", нагласио је Ђокић.
Ђокић је рекао да не зна да ли ће Централна изборна комисија БиХ бити способна да све припреми за изборе, за заказани датум - 23. новембар.
"Не знамо да ли ће бити способни за заказани датум, али ми ћемо бити спремни и они који су планирали да изврше девастацију неће то успјети, као што неће успјети у подјелама институције Српске", поручио је Ђокић.
Према његовим ријечима, Каран ужива висок ниво јавног повјерења, доказан је патриота и стручњак и има снажан карактер, лични интегритет и треба да буде на челу Републике Српске због чега је увјерен да ће побиједити.
Ђокић каже да ће се грађани анимирати на основу овог размишљања да масовно изађу на изборе и на тај начин омогуће стабилност Републике и спријече подјеле.
Он је подсјетио да је вријеме Кристијана Шмита прошло, те позвао грађане да 23. новембра масовно изађу на изборе.
