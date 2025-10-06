Страшна статистика: Трговци бацају храну!

Извор:
На територији БиХ има више од 100 јавних кухиња и информација да годишње буде бачено чак 400.000 тона хране више је него поражавајућа и представља страшну статистику, над којом би сви требало да се замислимо.
Каже ово за "Глас Српске" управник јавне кухиње "Мозаик пријатељства" у Бањалуци Мирослав Субашић, наводећи да иако су још половином 2023. донесене измјене Закона о ПДВ-у, којима је омогућен поврат пореза власницима трговачких ланаца на донирану храну, јавне кухиње то нису осјетиле те се налазе у истој, ако не и у горој ситуацији него прије двије године. То се уосталом може видјети из података да је у првој половини ове године забиљежено свега седам донатора у БиХ, а вриједност хране износила је свега нешто више од 75.000 конвертибилних марака.
Компаније у БиХ које се баве производњом и трговином прехрамбеним производима све до половине 2023. године биле су дестимулисане да донирају храну, јер је то законски било подложно опорезивању од 17 одсто. Због тога су велике количине хране бацане и уништаване. Компанијама је тада било исплативије да тако раде него да је донирају. Да је ово опорезивање представљало велики финансијски терет указује и податак да су домаће компаније у једној од ранијих година, прије 2023 - донирале храну чија је вриједност била око 82,7 милиона марака и при томе морале платити 12 милиона на име ПДВ-а. У међувремену власти су под притиском јавности одлучиле да то промијене те да стимулишу трговце да не бацају храну, већ да је донирају, при томе им омогућавајући значајан поврат новца од ПДВ-а.
Према ријечима Субашића, када су усвојене измјене закона првих пар мјесеци било је великог одазива власника трговачких ланаца, који су јавним кухињама донирали значајне количине хране којој је истицао рок трајања.
"Било је тако само током тих првих мјесеци. Мислио сам да је свим нашим мукама и проблемима с којима се свакодневно сусрећемо због обезбјеђивања довољног броја оброка дошао крај. Није било тако. Све је некако напрасно стало, постало мртво слово на папиру те данас имамо ситуацију да су врло ријетки и спорадични случајеви да неки трговачки ланац донира храну. И то није само случај за нашу јавну кухињу, већ и остале", истакао је Субашић.
Претпоставља да неки од власника великих трговачких ланаца вјероватно нису ни упознати са бенефитима који су им дати поменутим измјенама закона уколико донирају храну јавним кухињама. Како каже, нема друго објашњење.
"Као прво не може ме нико увјерити да хране нема, али и да она не буде бачена у великим количинама. Једноставно нешто не штима. Да ли та храна којој истиче рок трајања буде препакивана и даље продавана или власници трговачких ланаца једноставно нису упознати са овим законским измјенама. Желим вјеровати да је ипак ово друго. Држава се одрекла дијела прихода од ПДВ-а, а с друге стране трговци то не користе, иако се ради о значајном новцу који им може остати у џепу уколико донирају храну. Можда би требало да надлежне институције направе неко рјешење које би послале свим трговцима и тако их упознале са законским измјенама", истакао је Субашић.
Додаје да рад јавних кухиња тренутно у животу одржавају прилози грађана и храна коју они донирају. Наводи да су грађани постали свјесни да је гријех бацати храну, али и да је све већи број оних који након сахрана и свадби преостала јела донирају јавним кухињама. Неки, каже, чак и не праве даћу, већ новац планиран за ту намјену уплаћују на рачуне јавних кухиња, схватајући да треба нахранити гладне, а не сите људе.
"С друге стране имамо ситуацију да трговци не користе то што им је држава омогућила. Сјећам се једног случаја када је дониран пире кромпир и трговац који је то урадио остварио је поврат ПДВ-а од 10.000 марака. Зар је то мало? Зар им је исплативије да бацају храну? Стварно не разумијем", поручио је Субашић.
У БиХ према подацима Уједињених нација буде бачено око 400.000 тона хране, од чега једна трећина отпада на продавнице и тржне центре. Да би било схваћено о коликим количинама је ријеч и створена бар нека привидна слика о коликом проблему је ријеч, можда је најбоље навести да би овом баченом храном могло бити натоварено више од 5.000 камиона шлепера. Према неким процјенама ова храна је вриједна више од 150 милиона марака, а од ње би се могло направити чак 770.000 оброка дневно.
