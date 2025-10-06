Петковић: Поруке Османијеве израз слијепе мржње према свему српском

Извор:
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић оцијенио је да су наступи предсједника самопроглашеног Косова Вјосе Османи на међународним скуповима демонстрација параноје и слијепе мржње према свему што је српско.
Из Канцеларије су навели да је Османијева оглашавајући се данас из Драча само потврдила да јој је непреболна рана то што се предсједник Србије Александар Вучић истиче међу другим лидерима из региона визијом, озбиљношћу и истинском бригом за будућност западног Балкана.
Петковић је навео да Приштина на међународним форумима упорно покушава да игра улогу жртве, иако је јасно да жртве приштинске сепаратистичке политике нису креатори и спроводиоци те политике.
"Жртве су готово четврт милиона интерно расељених Срба, као и српски народ који је данас на Косову и Метохији жртва апартхејда какав није виђен у Европи након Другог свјетског рата“, нагласио је Петковић.
Он је указао на то да Приштина и њени представници упорно настоје да конструишу стварност у негативу, у којој је све супротно од реалности, а истовремено се илегално наоружавање албанских сепаратиста и прављење војних формација представља као пацифизам.
