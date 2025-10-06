Logo

Испливао скандалозан снимак: Украо новац из цркве, па га камере ухватиле

06.10.2025

12:49

Фото: ATV

Знате ону изреку "ништа вам није свето"? Е па бићемо слободни да је употребимо управо за један скандалозан чин који се догодио на југу Србије протеклог викенда.

Наиме, у мјесту Брза Паланка унутрашње камере цркве Свете Тројице забиљежиле су тренутак када човек у шареној јакни иза пулта на коме стоје свијеће краде новац!

Мејштанин Стефан Јесков, који је објавио снимак на друштвеним мрежама, је рекао да је непознати починлац узео више од 5-6.000 динара.

Све се догодило 5. октобра нешто прије 14. часова, пише Телеграф.

