Logo

Сипала бромазепам у пасуљ: За тровање два мушкарца добила 15 година робије

06.10.2025

11:09

Коментари:

0
Сипала бромазепам у пасуљ: За тровање два мушкарца добила 15 година робије
Фото: Youtube/Kuhaj i peci/Pexel/Suzy Hazelwood

Вијеће Вишег суда у Београду осудило је данас Душанку Тодоровић на казну затвора од 15 година јер је лијековима покушала да убије два старија мушкарца, којима је дуговала новац.

Она је осуђена за два кривична дјела тешко убиство у покушају из користољубља.

За свако кривично дјело јој је изречена по осам година, те је осуђена на јединствену казну затвора од 15 година.

Ово је прва пресуда на коју одбрана и тужилаштво имају право да уложе жалбу Апелационом суду у Београду.

мистериозно убиство

Свијет

Ријешена мистерија убиства четири тинејџерке стара 34 године

Тодоровић је оптужена да је у новембру 2019. године већом количином лијекова тровала двојицу мушкараца из Железника да не би морала да им врати новац који је од њих раније позајмила.

Сумња се да је 1. новембра 2019. Драгиши ставила у пасуљ неколико таблета бромазепама, након чега се он онесвијестио, а пронашла га је ћерка, након чега је хоспитализован.

Тодоровић је, како се сумња, са њим била у емотивној вези и од њега је позајмила око 5.000 евра, али му новац није враћала иако јој је то тражио.

Мирел Демировић

Хроника

Босански Петровац завијен у црно: Преминуо Мирел Демировић (19)

Други покушај тешког убиства тровања Тодоровићева је извела 25. новембра 2019. године.

Сумња се да је у Железнику Чедомиру ставила више таблета бромазепама у пиће.

Њега је пронашао унук у бесвјесном стању, после чега је хоспитализован.

Подијели:

Тагови:

trovanje

tablete

Пасуљ

пресуда

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Логопеди упозоравају: Због ових грешака родитеља, дјеца могу касније проговорити

Породица

Логопеди упозоравају: Због ових грешака родитеља, дјеца могу касније проговорити

3 ч

0
Нова трагедија у Српској: Погинуо возач "шкоде"

Хроника

Нова трагедија у Српској: Погинуо возач "шкоде"

3 ч

0
Депот прекосутра престаје са примањем отпада

Бања Лука

Депот прекосутра престаје са примањем отпада

3 ч

0
Нови детаљи о драми на Дунаву: Неколико људи нестало, једна особа извучена мртва из ријеке

Србија

Нови детаљи о драми на Дунаву: Неколико људи нестало, једна особа извучена мртва из ријеке

4 ч

0

Више из рубрике

Нови детаљи о драми на Дунаву: Неколико људи нестало, једна особа извучена мртва из ријеке

Србија

Нови детаљи о драми на Дунаву: Неколико људи нестало, једна особа извучена мртва из ријеке

4 ч

0
Осуђена на 15 година: Отровала двојицу мушкараца бромазепамом, па плакала пред судом

Србија

Осуђена на 15 година: Отровала двојицу мушкараца бромазепамом, па плакала пред судом

4 ч

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Нема више могућности за одлагање санкција НИС-у

6 ч

0
Александар Вучић

Србија

Вучић: Избори крајем 2026, нећу се поново кандидовати

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

13

51

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner