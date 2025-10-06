Сипала бромазепам у пасуљ: За тровање два мушкарца добила 15 година робије

06.10.2025
Вијеће Вишег суда у Београду осудило је данас Душанку Тодоровић на казну затвора од 15 година јер је лијековима покушала да убије два старија мушкарца, којима је дуговала новац.
Она је осуђена за два кривична дјела тешко убиство у покушају из користољубља.
За свако кривично дјело јој је изречена по осам година, те је осуђена на јединствену казну затвора од 15 година.
Ово је прва пресуда на коју одбрана и тужилаштво имају право да уложе жалбу Апелационом суду у Београду.
Тодоровић је оптужена да је у новембру 2019. године већом количином лијекова тровала двојицу мушкараца из Железника да не би морала да им врати новац који је од њих раније позајмила.
Сумња се да је 1. новембра 2019. Драгиши ставила у пасуљ неколико таблета бромазепама, након чега се он онесвијестио, а пронашла га је ћерка, након чега је хоспитализован.
Тодоровић је, како се сумња, са њим била у емотивној вези и од њега је позајмила око 5.000 евра, али му новац није враћала иако јој је то тражио.
Други покушај тешког убиства тровања Тодоровићева је извела 25. новембра 2019. године.
Сумња се да је у Железнику Чедомиру ставила више таблета бромазепама у пиће.
Њега је пронашао унук у бесвјесном стању, после чега је хоспитализован.
