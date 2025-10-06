Босански Петровац завијен у црно: Преминуо Мирел Демировић (19)

Извор:
АТВ
06.10.2025
10:49
Мирел Демировић (19) из Босанског Петровца преминуо је усљед посљедица које задобио у тешкој саобраћајној несрећи која се десила посљедњег викенда у септембру на путу Врточе–Крњеуша.
Ову трагичну вјест, потврдио је Махмут Јукић, начелник Босанског Петровца.
"У име Општине Босански Петровац, као и у своје лично име, изражавам најдубље и најискреније саучешће породици Мирела Демировића. Молимо Свевишњег да његовој породици подари снагу, сабур и утјеху у овим најтежим тренуцима. Наша заједница и даље стоји уз породицу, пријатеље и све који тугују због губитка два млада живота која су прерано угашена", написао је Јукић.
Подсјећамо, у тој саобраћајној несрећи живот је изгубио и малољетник (17), а четири особе су биле повријеђене.
