Босански Петровац завијен у црно: Преминуо Мирел Демировић (19)

Извор:

АТВ

06.10.2025

10:49

Коментари:

0
Босански Петровац завијен у црно: Преминуо Мирел Демировић (19)
Фото: Facebook

Мирел Демировић (19) из Босанског Петровца преминуо је усљед посљедица које задобио у тешкој саобраћајној несрећи која се десила посљедњег викенда у септембру на путу Врточе–Крњеуша.

Ову трагичну вјест, потврдио је Махмут Јукић, начелник Босанског Петровца.

"У име Општине Босански Петровац, као и у своје лично име, изражавам најдубље и најискреније саучешће породици Мирела Демировића. Молимо Свевишњег да његовој породици подари снагу, сабур и утјеху у овим најтежим тренуцима. Наша заједница и даље стоји уз породицу, пријатеље и све који тугују због губитка два млада живота која су прерано угашена", написао је Јукић.

Подсјећамо, у тој саобраћајној несрећи живот је изгубио и малољетник (17), а четири особе су биле повријеђене.

Коментари (0)
