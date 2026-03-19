Српска уводи нове подстицаје: До 1.000 КМ по раднику

19.03.2026
09:05
Народна скупштина Републике Српске размотрила је по хитном поступку Приједлог закона о подстицајима у привреди, чији је циљ јачање конкурентности, повећање плата и привлачење нових инвестиција.
Министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић изјавио је да је основни циљ закона унапређивање конкурентности привредних субјеката, очување нивоа запослености и привлачење домаћих и страних улагања.
"Циљ је успостављање јасног, транспарентног и предвидивог система додјеле подстицаја, који ће бити у функцији убрзаног економског развоја, повећања инвестиција и отварања нових радних мјеста", рекао је Бубић.
Он је нагласио да се, уз повећање плата, подстичу и улагања од посебног значаја за привреду.
Према предложеном закону, право на подстицај за повећање плате имају привредни субјекти из производно-услужних дјелатности.
Почетни износ плате представља просјек из претходне године, а подстицај се утврђује у висини 70 одсто више плаћених доприноса.
"Износ подстицаја за повећање плате по раднику не може бити већи од 1.000 КМ у обрачунском периоду", појаснио је Бубић.
Додатно, привредници ће већ ове године моћи да поднесу захтјев за подстицаје који се односе на цијелу 2025. годину.
Закон прописује и услове за добијање подстицаја за инвестиције, укључујући минималну вриједност пројекта од 50.000 КМ без ПДВ-а, као и обавезу одрживости улагања.
"Српска је стабилно пословно окружење и таквом је морамо одржати", поручио је Бубић.
Приједлог закона добио је подршку Привредне коморе Републике Српске и Уније послодаваца.
Генерални секретар Коморе Драган Шепа истакао је да су подстицаји усмјерени на технолошко унапређење привреде, њену транзицију ка зеленој и циркуларној економији, као и на повећање ефикасности пословања.
"Циљ је унапређење конкурентности, равномјерног регионалног развоја и трансфера нових технологија", навео је Шепа.
Он је додао да су дигитализација и технолошки развој кључне реформске мјере које Комора дуго заговара.
Директор Уније послодаваца Републике Српске Саша Аћић нагласио је да је највећа вриједност закона у увођењу правне сигурности, транспарентности и предвидивости, преноси "Глас Српске".
"Привреда не може да планира развој, инвестиције и раст плата без јасних правила и извјесности да ће подстицаји бити реализовани", поручио је Аћић.
Наставак осамнаесте редовне сједнице заказан је за 24. март у 10 сати.
