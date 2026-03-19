Logo
Large banner

Српска уводи нове подстицаје: До 1.000 КМ по раднику

Аутор:

АТВ

19.03.2026

09:05

Коментари:

0
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске размотрила је по хитном поступку Приједлог закона о подстицајима у привреди, чији је циљ јачање конкурентности, повећање плата и привлачење нових инвестиција.

Министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић изјавио је да је основни циљ закона унапређивање конкурентности привредних субјеката, очување нивоа запослености и привлачење домаћих и страних улагања.

"Циљ је успостављање јасног, транспарентног и предвидивог система додјеле подстицаја, који ће бити у функцији убрзаног економског развоја, повећања инвестиција и отварања нових радних мјеста", рекао је Бубић.

Он је нагласио да се, уз повећање плата, подстичу и улагања од посебног значаја за привреду.

До 1.000 КМ подстицаја по раднику

Према предложеном закону, право на подстицај за повећање плате имају привредни субјекти из производно-услужних дјелатности.

Почетни износ плате представља просјек из претходне године, а подстицај се утврђује у висини 70 одсто више плаћених доприноса.

"Износ подстицаја за повећање плате по раднику не може бити већи од 1.000 КМ у обрачунском периоду", појаснио је Бубић.

Додатно, привредници ће већ ове године моћи да поднесу захтјев за подстицаје који се односе на цијелу 2025. годину.

Услови за улагања и развој

Закон прописује и услове за добијање подстицаја за инвестиције, укључујући минималну вриједност пројекта од 50.000 КМ без ПДВ-а, као и обавезу одрживости улагања.

"Српска је стабилно пословно окружење и таквом је морамо одржати", поручио је Бубић.

Подршка привредника и послодаваца

Приједлог закона добио је подршку Привредне коморе Републике Српске и Уније послодаваца.

Генерални секретар Коморе Драган Шепа истакао је да су подстицаји усмјерени на технолошко унапређење привреде, њену транзицију ка зеленој и циркуларној економији, као и на повећање ефикасности пословања.

"Циљ је унапређење конкурентности, равномјерног регионалног развоја и трансфера нових технологија", навео је Шепа.

Он је додао да су дигитализација и технолошки развој кључне реформске мјере које Комора дуго заговара.

Привреди најважнија предвидивост

Директор Уније послодаваца Републике Српске Саша Аћић нагласио је да је највећа вриједност закона у увођењу правне сигурности, транспарентности и предвидивости, преноси "Глас Српске".

"Привреда не може да планира развој, инвестиције и раст плата без јасних правила и извјесности да ће подстицаји бити реализовани", поручио је Аћић.

Наставак осамнаесте редовне сједнице заказан је за 24. март у 10 сати.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Подстицаји

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

21

12

17

12

16

12

14

12

12

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner