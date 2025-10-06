Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

Извор:
Телеграф
06.10.2025
18:35
Коментари:0
Полиција је данас око 14.50 сати након пријаве испод дрвета на Батајничком друму пронашла дрон на коме се налазио пројектил, незванично сазнаје Телеграф!
Припадници МУП су одмах обезбиједили мјесто гдје је пронађен сумњив дрон и на терен је упућена контрадиверзиона екипа. Утврђено је да се на дрону налази лежиште са пројектилом без експлозивног пуњења и упаљача, чиме је искључена могућност опасности по грађане.
Регион
Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата
Увиђај је и даље у току.
Најновије
Најчитаније
18
45
18
35
18
24
18
19
18
15
Тренутно на програму