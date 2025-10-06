Logo

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

Извор:

Телеграф

06.10.2025

18:35

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе
Фото: Танјуг

Полиција је данас око 14.50 сати након пријаве испод дрвета на Батајничком друму пронашла дрон на коме се налазио пројектил, незванично сазнаје Телеграф!

Припадници МУП су одмах обезбиједили мјесто гдје је пронађен сумњив дрон и на терен је упућена контрадиверзиона екипа. Утврђено је да се на дрону налази лежиште са пројектилом без експлозивног пуњења и упаљача, чиме је искључена могућност опасности по грађане.

Предраг Бошковић

Регион

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

Увиђај је и даље у току.

