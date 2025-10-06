Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

Извор:
Бившем министру одбране Црне Горе и некадашњем посланику ДПС-а Предрагу Бошковићу, који је осумњичен да је дио криминалне организације, одређен је притвор до 72 часа након што је саслушан у Специјалном државном тужилаштву.
Некадашњи министар ухапшен је јутрос на подгоричком аеродрому под сумњом да је дио криминалне организације заједно са бизнисменом Александром Мијајловићем, јавили су црногорски медији.
Мијајловићу и бившем официру полиције Драгу Спичановићу јуче је судија за истрагу Вишег суда одредио притвор до 30 дана.
Тужиоцу Андријани Настић одузете су путне исправе, а полицајцу Владану Лазовићу и бившем функционеру полиције Миловану Павићевићу одређена је мјера задржавања у стану.
Све њих Специјално државно тужилаштво терети да су радили против безбједносног система и стварали криминалну организацију.
