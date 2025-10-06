Logo

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

Извор:

СРНА

06.10.2025

18:24

Коментари:

Фото: Printscreen/Youtube

Бившем министру одбране Црне Горе и некадашњем посланику ДПС-а Предрагу Бошковићу, који је осумњичен да је дио криминалне организације, одређен је притвор до 72 часа након што је саслушан у Специјалном државном тужилаштву.

Некадашњи министар ухапшен је јутрос на подгоричком аеродрому под сумњом да је дио криминалне организације заједно са бизнисменом Александром Мијајловићем, јавили су црногорски медији.

Мијајловићу и бившем официру полиције Драгу Спичановићу јуче је судија за истрагу Вишег суда одредио притвор до 30 дана.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

Тужиоцу Андријани Настић одузете су путне исправе, а полицајцу Владану Лазовићу и бившем функционеру полиције Миловану Павићевићу одређена је мјера задржавања у стану.

Све њих Специјално државно тужилаштво терети да су радили против безбједносног система и стварали криминалну организацију.

Црна Гора

Притвор

