Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

06.10.2025
18:45
Коментари:0
Данас поподне у Загребу је дошло до незапамћене драме. Загрепчане је узнемирио призор када је мушкарац стајао на аутобуској станици на Авенији Дубровник и то с пушком.
Људи су се око њега убрзо разбјежали, наводи портал 24.сата, а он је потом ушао у аутобус на линији 219.
Хроника
Полиција је потврдила да се инцидент догодио, привели су 20-годишњака, који је носио аирсофт пушку. Ухапшени ће бити подвргнут криминалистичком истраживању.
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo... https://t.co/on71XMjyWO— 24sata (@24sata_HR) October 6, 2025
