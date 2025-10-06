Logo

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

06.10.2025

18:45

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Данас поподне у Загребу је дошло до незапамћене драме. Загрепчане је узнемирио призор када је мушкарац стајао на аутобуској станици на Авенији Дубровник и то с пушком.

Људи су се око њега убрзо разбјежали, наводи портал 24.сата, а он је потом ушао у аутобус на линији 219.

Полиција Србија

Хроника

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

Полиција је потврдила да се инцидент догодио, привели су 20-годишњака, који је носио аирсофт пушку. Ухапшени ће бити подвргнут криминалистичком истраживању.

Тагови:

Хрватска

Загреб

autobuska stanica

