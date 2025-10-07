Logo

О чему се разговарали Путин и Ердоган?

07.10.2025

О чему се разговарали Путин и Ердоган?

Предсједник Турске Реџеп Тајип Ердоган и предсједник Русије Владимир Путин током телефонског разговора разматрали су билатералне односе између Турске и Русије, као и регионална и глобална питања, саопштено је на налогу дирекције турског предсједника за комуникације.

Током састанка, Ердоган је изјавио да Турска ради на обезбјеђивању примирја у Гази и испоруци хуманитарне помоћи региону, преноси Анадолија.

Ердоган је рекао да дипломатске иницијативе морају да добију замах да би се осигурало да се рат између Украјине и Русије заврши праведним и трајним миром и да ће Турска наставити да ради на миру.

Током разговора, Ердоган је честитао руском предсједнику рођендан.

Владимир Путин

Реџеп Тајип Ердоган

