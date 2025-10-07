Logo

Аутомобил смрскан у тешком судару: Возачу позлило током вожње, погинуо на мјесту несреће

Извор:

Телеграф

07.10.2025

16:36

Коментари:

0
Саобраћајна несрећа смрскан аутомобил
Фото: 192_rs/Instagram/Screenshot

Возач "мерцедеса" настрадао је у саобраћајној незгоди која се догодила данас око 14 сати у селу Казновиће код Рашке.

Како се сазнаје, њему је позлило прије саобраћајне несреће након чега је преминуо.

nebojša drinić

Бања Лука

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

Подсјетимо, саобраћајна несрећа у којој је дошло до директног судара камиона и путничког аутомобила догодила се данас у селу Казновиће, код Рашке.

На снимку са мјеста несреће може се вијдети да је аутомобил буквално "згужван", дијелови возила расути су свуда по путу.

На лицу мјеста налази се полиција која обавља увиђај.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

preminuo vozač

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Функционер МУП-а спроведен у тужилаштво, добио и рјешење о пензији!

Хроника

Функционер МУП-а спроведен у тужилаштво, добио и рјешење о пензији!

3 ч

0
Јака експлозија у стану: Пентрит "дигао" у ваздух познатог манекена

Хроника

Јака експлозија у стану: Пентрит "дигао" у ваздух познатог манекена

4 ч

0
кокаин Аустрија

Хроника

Вања Вуковић ”пао” у Аустрији због шверца 10 килограма кокаина

5 ч

0
Крађа на Башчаршији: Из ресторана украо новчаник са 3.000 КМ

Хроника

Крађа на Башчаршији: Из ресторана украо новчаник са 3.000 КМ

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Инфлуенсер боцкао пролазнике инјекцијом - није се добро провео

18

21

Два малоњетника оптужена за силовање учитељице

18

17

У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

18

10

Колико вриједну имовину је имао Халид Бешлић?

18

07

Лондон ускоро град без дјеце?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner