Аутомобил смрскан у тешком судару: Возачу позлило током вожње, погинуо на мјесту несреће

Извор:
Телеграф
07.10.2025
16:36
Коментари:0
Возач "мерцедеса" настрадао је у саобраћајној незгоди која се догодила данас око 14 сати у селу Казновиће код Рашке.
Како се сазнаје, њему је позлило прије саобраћајне несреће након чега је преминуо.
Подсјетимо, саобраћајна несрећа у којој је дошло до директног судара камиона и путничког аутомобила догодила се данас у селу Казновиће, код Рашке.
На снимку са мјеста несреће може се вијдети да је аутомобил буквално "згужван", дијелови возила расути су свуда по путу.
На лицу мјеста налази се полиција која обавља увиђај.
