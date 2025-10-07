Вања Вуковић ”пао” у Аустрији због шверца 10 килограма кокаина

Аутор:Огњен Матавуљ
Вања Вуковић (40) из Приједора, осумњичени у акцији ”Рома”, ухапшен је и притворен у Аустрији због сумње да је учествовао у шверцу око 10 килограма кокаина, потврђено је за АТВ.
Како сазнајемо заједно с њим ухапшени су хрватски држављани Александар Вуруна (31), Драган Чекић (40) и Слободан Ивановић (60). Акција хапшења спроведена је почетком августа ове године у Ансфелдену недалеко од Линца, о чему су истражни органи у БиХ недавно службено обавјештени.
Како је писао аустријски ORF четири мушкарца из Хрватске и БиХ ухапшена су на одморишту Ansfelden Süd, када су покушали продати 10 килограма кокаина. Досадашња истрага указује да су двојица осумњичених путовали возом из Хамбурга у Линц, гдје су се састали са посредником из БиХ. Курир који је, како се сумња, кокаин прокријумчарио из Словеније у Аустрију чекао је на предају у Ансфелдену.
У хапшењу ове нарко групе били су ангажовани и припадници специјалне јединице Кобра. Приликом хапшења код осумњичених је пронађено и одузето осам мобилних телефона, од чега су два били криптовани телефони које криминалци често користе, саопштила је полиција.
Након хапшења осумњичени су спроведени у истражни затвор у Линцу. У полицији наводе и да сви ухапшени имају криминалну прошлост, а да су неки већ и осуђивани због трговине дрогом. Један од ухапшених тражен је и европском потјерницом из Њемачке због провала и крађа.
Вања Вуковић истражним органима у Републици Српској познат је као вишеструки преступник, који је због шверца 922 грама хероина 2018. године осуђен на пет година затвора. Дрога је пронађена у филтеру за ваздух у аутомобил ”пасат” који је полиција зауставила у Бањалуци. Претходно је одлежао двије и по године затвора јер је 2006. године минирао аутомобил начелника тадашњег Сектора за сузбијање наркотика Центра јавне безбједности Бањалука Горана Микановића из Приједора.
Због трговине дрогом налази се под истрагом Окружног јавног тужилаштва у Приједору у оквиру акције ”Рома”, у којој је у априлу прошле године заплијењено 1,24 килограма кокаина, 18,6 килограма марихуане, 790 грама хашиша, те лабораторија за узгој марихуане. Послије акције притворено је 11 осумњичених, али су сви у међувремену пуштени на слободу јер истрага ни послије годину и по дана није окончана, нити је подигнута оптужница.
Према оперативним евиденцијама МУП-а Српске Вуковић важи за члана криминалне групе Далибора Раилића званог Дуги, коме је у Суду БиХ у току суђење за убиство начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића, организовани криминал и трговину дрогом. Због пријетњи свједоку у том предмету Вуковић је хапшен у фебруару прошле године због сумње да је починио кривично дјело ометање рада правосуђа.
Вуковић и Раилић заједно су били оптужени и за рањавање Михајла Ступара званог Шмит, али је тај поступак обустављен због апсолутне застаре кривичног гоњења. Заједно им се судило и за премлаћивање Алмира О. у Приједору и док су Раилић и двије особе неправоснажно ослобођене оптужбе, предмет против Вуковића је раздвојен од осталих управо након што је ухапшен и притворен у Аустрији.
