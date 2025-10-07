Logo

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

Небојша Дринић, генерални секретар ПДП-а, дао је данас изјаву у полицији поводом пријаве Милана Ћурића да га је Небојша Дринић напао испред кафића "Архив".

"Знам да би они вољели да се то десило, али мој, односно наш манир никада није био насиље, иако они желе да то тако представе. Није ово први пут да се моје име појављује у јавности у оваквим контекстима, а да је све то измонтирано. Управо ти људи, за које тврдим да управљају политикама СНСД-а, попут чувеног Боре и Ћурле, немају никакав интегритет у овој држави и друштву. Они покушавају да етикетирају моје име, моје познанике и моју породицу", рекао је Дринић.

чамац-07092025

Свијет

Потонуо чамац, четири особе погинуле: Међу њима и дијете

Он је навео да је Ћурлић и раније покушавао да га испровоцира.

"Исти тај Милан је прије годину дана ушао у локал, сликао ме, и гдје год ме види - исто то ради. Исто се десило и јуче, када је дошао у локал у који иначе никада не долази, чим је видио да сам присутан, почео је да прави гримасе и да ме снима. Изашао сам за њим и питао га зашто то ради, и да престане да шири лажи и неистине о мени. Тада је почео да ми псује мајку и рекао: 'Изрекетирао сам многе, изрекетираћу и тебе, али ако ми платиш, нећу више писати о теби, него о Драшку Станивуковићу, јер имам такав налог'."

Према његовим ријечима, тада је покушао да се дистанцира од Ћурлића.

Halid Beslic insta

Бања Лука

Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

"Узео је телефон и почео да ме снима, телефон му је пао, ја сам га само ставио на сто", рекао је Дринић.

Како је истакао, оно што сматра поражавајућим јесте поступање полиције.

"Поражавајуће је да се полиција ставља иза таквих људи, што се никада не би смјело допустити. Нажалост, није то први пут. МУП Републике Српске, умјесто да штити грађане, све чешће се ставља у службу градског одбора СНСД-а", закључио је Дринић, преноси портал "Независне".

