Спасојевићи из Бањалуке у пожару остали без свега: Спасио их дјечак (5)

Извор:

Независне

07.10.2025

13:15

Коментари:

0
Спасојевићи из Бањалуке у пожару остали без свега: Спасио их дјечак (5)
Фото: Youtube / Printscreen / Nezavisne novine

У пожару који је јуче захватио спрат породичне куће у бањалучком насељу Дервиши потпуно је изгорио дом породице Спасојевић, а вишегодишњи труд и успомене нестали су у свега пола сата.

Од сигурне трагедије спасио их је петогодишњи дјечак Александар, који је у посљедњем тренутку пробудио мајку и извукао је заједно са двогодишњом сестром Александром из ватрене стихије.

Потребна помоћ добрих људи

"Мајка Андреа и отац Зоран Спасојевић остали су без свега што су годинама градили, а сада им је потребна помоћ добрих људи да обнове дом и обезбиједе кров над главом својој дјеци којих имају четворо."Ја и двоје мале дјеце смо заспали поподне. Александар је први примијетио ватру и покушавао ме пробудити, али није могао. Вјероватно ме дим ошамутио. Када ме коначно пробудио, узела сам њих двоје и излетјели смо ван. Чим смо изашли, ватра је прогутала врата. Он нас је спасио", прича потресено мајка Андреа за "Независне новине".

Све је изгубљено

Пожар је, како кажу, изазвао квар на инсталацијама, а породица је у трену остала без свега што су стварали годинама.

"Све што смо имали, све што смо годинама куповали, уређивали и стварали – нестало је у неколико минута. Ово је кућа мог свекра, ми смо живјели на спрату. Сад је све изгубљено, и код њих доле је све мокро. Остали смо без ичега", додаје Андреа.

Зоран ради повремено, а Андреа не ради, и без помоћи других тешко ће сами обновити дом.

"Дјеца су сада код моје сестре, а ми ћемо се некако снаћи док не пронађемо рјешење. Из школе су рекли да ће помоћи, јавили су се и пријатељи, али нам је свака помоћ добродошла. Долази зима, хладно је, и не знамо гдје ћемо", каже мајка кроз сузе за "Независне новине".

