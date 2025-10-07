Спасојевићи из Бањалуке у пожару остали без свега: Спасио их дјечак (5)

Извор:
Независне
07.10.2025
13:15
Коментари:0
У пожару који је јуче захватио спрат породичне куће у бањалучком насељу Дервиши потпуно је изгорио дом породице Спасојевић, а вишегодишњи труд и успомене нестали су у свега пола сата.
Од сигурне трагедије спасио их је петогодишњи дјечак Александар, који је у посљедњем тренутку пробудио мајку и извукао је заједно са двогодишњом сестром Александром из ватрене стихије.
"Мајка Андреа и отац Зоран Спасојевић остали су без свега што су годинама градили, а сада им је потребна помоћ добрих људи да обнове дом и обезбиједе кров над главом својој дјеци којих имају четворо."Ја и двоје мале дјеце смо заспали поподне. Александар је први примијетио ватру и покушавао ме пробудити, али није могао. Вјероватно ме дим ошамутио. Када ме коначно пробудио, узела сам њих двоје и излетјели смо ван. Чим смо изашли, ватра је прогутала врата. Он нас је спасио", прича потресено мајка Андреа за "Независне новине".
Пожар је, како кажу, изазвао квар на инсталацијама, а породица је у трену остала без свега што су стварали годинама.
"Све што смо имали, све што смо годинама куповали, уређивали и стварали – нестало је у неколико минута. Ово је кућа мог свекра, ми смо живјели на спрату. Сад је све изгубљено, и код њих доле је све мокро. Остали смо без ичега", додаје Андреа.
Зоран ради повремено, а Андреа не ради, и без помоћи других тешко ће сами обновити дом.
"Дјеца су сада код моје сестре, а ми ћемо се некако снаћи док не пронађемо рјешење. Из школе су рекли да ће помоћи, јавили су се и пријатељи, али нам је свака помоћ добродошла. Долази зима, хладно је, и не знамо гдје ћемо", каже мајка кроз сузе за "Независне новине".
Бања Лука
3 ч4
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
18 ч0
Бања Лука
22 ч0
Најновије
Најчитаније
14
26
14
23
14
14
14
04
13
52
Тренутно на програму