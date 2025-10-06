Депонија без рјешења: Отпад између надлежности и одговорности

Извор:
Теодора Беговић
06.10.2025
19:35
Није познато да ли ће овај и још хиљаде контејнера у осам локалних заједница чије се смеће одлаже у Рамићима бити испражњен у сриједу и у данима након тога. Одговор на питање да ли ће Чистоћа уопште купити смеће и, ако хоће, гдје ће га одлагати, покушали смо добити од директора Александра Бајића, који се данас није јавио на телефон.
Бањалука, Лакташи, Градишка, Прњавор, Челинац, Котор Варош, Кнежево и Мркоњић Град имају озбиљан разлог за бригу. Депот се у сриједу сели из Рамића и са собом носи машине и опрему за одлагање отпада. Договор између Чистоће и Депота у међувремену је пропао, јер Чистоћа, како је између осталог закључила Скупштина регионалне депоније Бањалука, не посједује еколошку дозволу, ни друге дозволе, услове и опрему да депонује отпад. Суд је, кажу у Депоту, практично зауставио систем регионалног збрињавања отпада и довео у питање јавно здравље и комунални ред читаве регије.
"Жао ми је што је Суд посматрао регионалну депонију као једну ливаду и да се може из ње изаћи и то је то. Раздвојио је једно тијело на два дијела, раздвојио је на дио гдје иде опрема, људство и механизација, тј. нас, а други дио земљиште, тј. Чистоћа АД Бања Лука. Једно тијело не може бити на два дијела, знате и сами да пада. Шта ће у будућности да буде ме забрињава јер је еколошка свијест нашег народа на ниском нивоу", истакао је директор ЈП Бањалука „ДЕП-ОТ“ Ратко Јокић.
Депот се сели, Чистоћа не оглашава, грађани чекају рјешење, а градоначелник га нуди - али не на вријеме. Драшко Станивуковић поручује да ће град „ако треба правити нову депонију“, али не прецизира ни када ни како. Умјесто конкретне стратегије, поруке се своде на обећања, док депонија, парадоксално, истовремено мора да се исели и да ради.
"Ми смо рекли, знамо када је деложација, морамо сачувати раднике. Доћи ћу ја горе и све ћемо заједно. Ако треба, правићемо нову депонију, измјестићемо. Треба времена, добро, али ово мора да ради, на овај или онај начин. Чак је и Суд то рекао. Мада, јесте судска одлука мало..Мало је то парадокс, али је могуће", тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Одлуке суда, несугласице институција и изостанак јасног плана поново су открили колико је слаб систем управљања отпадом. Ако депонија стане, отпад сигурно неће, а питање ко ће и гдје ће са смећем постаје више од административног проблема. То је огледало наше еколошке свијести и одговорности, или њеног потпуног одсуства.
