Хуманост на дјелу наставника и школских другара: Скупљају помоћ за Спасојевиће из Бањалуке

07.10.2025
14:35
Коментари:0
Ученици, наставници и сви запослени у Основној школи "Борисав Станковић" у Бањалуци покренули су хуманитарну акцију за помоћ породици Спасојевић, коју је у понедјељак 6. октобра ватрена стихија оставила без свега.
Директор школе Миладин Савић за "Независне новине" је рекао да су ученици, наставници и остали запослени организовали акцију како би помогли породици, чија дјеца похађају ову школу.
"Посјетили смо породицу и увјерили се да је стање заиста тешко. Остали су без ичега. Сви смо се организовали и помажемо колико можемо. Све је на доборвољној бази", истакао је Савић.
Бања Лука
Спасојевићи из Бањалуке у пожару остали без свега: Спасио их дјечак (5)
Мајка једног од ученика који похађа исти разред казала је да су се родитељи одмах укључили и почели с акцијом.
"Скупљамо све одјећу, обућу… све што им може помоћи, јер знамо да сада немају ништа", рекла је мајка.
У пожару који је у понедјељак захватио спрат породичне куће у бањалучком насељу Дервиши потпуно је изгорио дом породице Спасојевић, а вишегодишњи труд и успомене нестали су у свега пола сата, пишу Независне.
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Сцена
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
5 ч5
Бања Лука
9 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
30
16
28
16
26
16
23
Тренутно на програму