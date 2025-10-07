Logo

Хуманост на дјелу наставника и школских другара: Скупљају помоћ за Спасојевиће из Бањалуке

07.10.2025

14:35

Хуманост на дјелу наставника и школских другара: Скупљају помоћ за Спасојевиће из Бањалуке
Фото: Youtube / Printscreen / Nezavisne novine

Ученици, наставници и сви запослени у Основној школи "Борисав Станковић" у Бањалуци покренули су хуманитарну акцију за помоћ породици Спасојевић, коју је у понедјељак 6. октобра ватрена стихија оставила без свега.

Директор школе Миладин Савић за "Независне новине" је рекао да су ученици, наставници и остали запослени организовали акцију како би помогли породици, чија дјеца похађају ову школу.

"Посјетили смо породицу и увјерили се да је стање заиста тешко. Остали су без ичега. Сви смо се организовали и помажемо колико можемо. Све је на доборвољној бази", истакао је Савић.

Спасојевићи-пожар

Бања Лука

Спасојевићи из Бањалуке у пожару остали без свега: Спасио их дјечак (5)

Мајка једног од ученика који похађа исти разред казала је да су се родитељи одмах укључили и почели с акцијом.

"Скупљамо све одјећу, обућу… све што им може помоћи, јер знамо да сада немају ништа", рекла је мајка.

У пожару који је у понедјељак захватио спрат породичне куће у бањалучком насељу Дервиши потпуно је изгорио дом породице Спасојевић, а вишегодишњи труд и успомене нестали су у свега пола сата, пишу Независне.

