Logo

Посљедњи концерт одржао у Бањој Луци: Тада су већ почели здравствени проблеми

07.10.2025

14:23

Коментари:

0
Посљедњи концерт одржао у Бањој Луци: Тада су већ почели здравствени проблеми
Фото: Инстаграм

Посљедњи наступ легендарни пјевач Халид Бешлић имао је на тврђави Кастел у Бањој Луци средином августа пред хиљадама људи.

Здравствене проблеме је вукао од раније, а ту је схватио да више не иде.

''Ја сам ових дана мало ровит што се тиче здравља, али нисам могао споменути отказивање. Био сам данас на инфузији да би се могло издржати'', рекао је Бешлић тада у Бањој Луци.

Концерт је успио да одржи тако што је морао да сједи, а након тога је отказао све наредне наступе.

@nezavisnenovine Halid Bešlić na Kastelu oduševio Banjalučane. #bih #republikasrpska #banjaluka #halidbeslic #miljacka ♬ original sound - Nezavisne novine

Након тога је хоспитализиран на Клиничком центру Универзитета у Сарајева.

Halid Bešlić

Сцена

Умро Халид Бешлић

Прво је био смјештен на одјел нефрологије, а касније је пребачен на одјел онкологије, преноси Аваз.

Подијели:

Таг:

Халид Бешлић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Бања Лука

"Градоначелник да достави оснивачке акте како би градски базен постао јавна установа"

18 мин

0
Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

Сцена

Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

28 мин

0
Велика каријера Халида Бешлића: Од скромног дјечака до једног од највећих музичких звијезда

Сцена

Велика каријера Халида Бешлића: Од скромног дјечака до једног од највећих музичких звијезда

40 мин

0
Жесток удар на Хрвата – Италијани тјерају Тудора, добио и надимак

Фудбал

Жесток удар на Хрвата – Италијани тјерају Тудора, добио и надимак

51 мин

0

Више из рубрике

Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

Сцена

Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

28 мин

0
Велика каријера Халида Бешлића: Од скромног дјечака до једног од највећих музичких звијезда

Сцена

Велика каријера Халида Бешлића: Од скромног дјечака до једног од највећих музичких звијезда

40 мин

0
Умро Халид Бешлић

Сцена

Умро Халид Бешлић

52 мин

3
Ријалити звијезда у вези и са мушкарцем и са женом: Изазивају ме и не дају да их газим

Сцена

Ријалити звијезда у вези и са мушкарцем и са женом: Изазивају ме и не дају да их газим

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

26

Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

14

23

Посљедњи концерт одржао у Бањој Луци: Тада су већ почели здравствени проблеми

14

14

"Градоначелник да достави оснивачке акте како би градски базен постао јавна установа"

14

04

Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

13

52

Велика каријера Халида Бешлића: Од скромног дјечака до једног од највећих музичких звијезда

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner