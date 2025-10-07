Посљедњи концерт одржао у Бањој Луци: Тада су већ почели здравствени проблеми

07.10.2025
14:23
Посљедњи наступ легендарни пјевач Халид Бешлић имао је на тврђави Кастел у Бањој Луци средином августа пред хиљадама људи.
Здравствене проблеме је вукао од раније, а ту је схватио да више не иде.
''Ја сам ових дана мало ровит што се тиче здравља, али нисам могао споменути отказивање. Био сам данас на инфузији да би се могло издржати'', рекао је Бешлић тада у Бањој Луци.
Концерт је успио да одржи тако што је морао да сједи, а након тога је отказао све наредне наступе.
@nezavisnenovine Halid Bešlić na Kastelu oduševio Banjalučane. #bih #republikasrpska #banjaluka #halidbeslic #miljacka ♬ original sound - Nezavisne novine
Након тога је хоспитализиран на Клиничком центру Универзитета у Сарајева.
Прво је био смјештен на одјел нефрологије, а касније је пребачен на одјел онкологије, преноси Аваз.
