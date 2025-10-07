Умро Халид Бешлић

07.10.2025
На Клиничком центру Универзитета у Сарајеву умро је Халид Бешлић. Према информацијама Рапорта, умро је прије око 13 сати
Наша велика музичка звијезда Халид Бешлић је већ дуже вријеме смјештен у КЦУС због тешке болести. Доктори су чинили све што је било у њиховој моћи, али болест је била јача, пише Рапорт.
Халид Бешлић је познати пјевач и легенда народне музике. Његове пјесме су једнако успјешне код старије, као и код млађе публике. У свом опусу има готово 200 пјесама, а отпјевао је и дуете с Алком Вуицом, Бранком Соврлић, Данијелом Мартиновић, Харијем Варешановићем, Младеном Војичићем Тифом, Харисом Џиновићем, Жељком Бебеком и другима.
Халид је по занимању тесар. Након средње школе је намјеравао уписати грађевински факултет, али на крају се ипак одлучио за глазбу.
Рођен је 20.11.1953. године у засеоку Врапци код Кнежине, у општини Соколац. Одрастао је на Романији, а за своје дјетињство каже да је било срећно, мирно и безбрижно.
Супругу Сејду је упознао у вријеме када је снимио први сингл. Она је у почетку радила у творници чоколаде, а онда је напустила посао и посветила се породици. Касније су добили сина Дину, а Халид за своју супругу говорио је да је стуб породице и да их једино смрт може раставити. Жеља им је била имати још дјеце, али Сејда након операције тумора више није могла остати трудна.
Халид је 2014. године постао дјед, његов син Дино и невјеста Махира су добили близанце Ламију и Белмина-Кана. Рођење близанаца је назвао најсретнијим тренутком у животу, а након тога је прориједио наступе како би што више времена провео с породицом.
Исте године су велике поплаве похарале Босну и Херцеговину и многи грађани су у неколико секунди изгубили своје домове, а како би им барем мало олакшао ситуацију, Халид Бешлић им је понудио смјештај у свом хотелу у Семизовцу.
Халид Бешлић се аматерски почео бавити пјевањем још у основној школи кроз разна културно умјетничка друштва, а највише времена је провео у КУД- “Зијо Диздаревић”. Наступао је све до одласка на одслужење војног рока, а након повратка из војске почиње наступати у познатим сарајевским ресторанима.
Први сингл под називом “Грешница” је објавио 1979. године и од тада почиње расти његова популарност на регионалној музичкој сцени.
Током своје досадашње каријере је снимио двадесетак албума, а први од њих је био албум под називом “Сиједи старац”, објављен 1981. године. Тих осамдесетих година је сарађивао с композитором Назифом Гљивом, а резултат њихове сурадње су бројни хитови попут пјесама “И занесен том љепотом”, “Златне струне”, “Београђанка” и други. Дискографске куће су у то вријеме радиле у три смјене како би успјеле одштампати наручене тираже његових носача звука.
Касније започиње сарадњу с композитором Зораном Кесићем која је резултирала хитом “У мени јесен је”, с албума “Робиња” који је објављен 1998. године. С тим је албумом показао да се одлучио кренути глазбеним правцем који је окарактеризиран као етно-поп. У Халидовом настојању да настави у овом глазбеном правцу му помажу продуценти Самир Кадирић и Тони Ласан те аутор Дино Мухаремовић. Сурадња са споменутом тројком је 2003. године резултирала албумом “Први пољубац”, који је зорно илустровао нови музички правац.
2004. године је у филму редатеља Пјера Жалице “Код амиџе Идриза” отпјевао пјесму “Мало је, мало дана” аутора Саше Лошића. У филму редатеља Огњена Свиличића је кориштена његова пјесма “У мени јесен је”, а Халид је у филму “Караула” извео пјесму “Пут путује мој јаран”.
2008. године је у сарадњи с Хајат продукцијом објавио албум “Халид 08” с којег су се посебно издвојиле пјесме “Миљацка”, “Чардак”, “Сњежана” и “Двадесете” које су подједнако обожавале и старија и млађа публика. Поред сталне екипе, на овом је албуму остварио сурадњу и с Геронимом, Фахрудином Пецикозом и Жељком Јоксимовићем и другима.
10.3.2009. године је доживио аутомобилску несрећу у којој је био тешко повријеђен. Приликом слијетања с цесте је задобио неколико озљеда на лицу и десном оку које су покушавали спасити лијечници у Босни и Херцеговини, Турској и Белгији, али безуспјешно. Након опоравка је крајем листопада исте године одржао два велика концерта у Загребу.
2013. године је објавио нови албум назива “Романија” на којему се нашло 11 пјесама од којих се посебно издвојила пјесма “Лаванда”.
Иако се једно вријеме нагађало да је његовој каријери дошао крај, Халид Бешлић је 2018. године објавио пјесму “Таман је”, која је најава новог албума “Требевић” чији ће издавач бити музичка продукција БХРТ. С Халидом су на овом албуму радили његов дугогодишњи сарадник Самир Кадирић, Мирко Шенковски Геронимо и један од најплодоноснијих хрватских аутора Ненад Нено Нинчевић.
Осим музиком, Халид Бешлић се већ неколико година успјешно бави приватним бизнисом – власник је бензинске црпке и мотела у Семизовцу.
Иза Халида је каријера дуга више од 30 година тијеком које је продао неколико милијуна носача звука и одржао хиљаде концерата на којима је стотине тисућа вјерних фанова с њим пјевало његове пјесме. Велик број тих концерата је био хуманитарног карактера.
