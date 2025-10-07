Logo

Жесток удар на Хрвата – Италијани тјерају Тудора, добио и надимак

Извор:

Б92

07.10.2025

13:41

Жесток удар на Хрвата – Италијани тјерају Тудора, добио и надимак
Фото: Tanjug/AP/Marco Alpozzi//LaPresse

Фудбалери Јувентуса ремизирали су у пет посљедњих утакмица, због чега расте незадовољство навијача.

Јувентус је четврти у Серији А и још без пораза у свим такмичењима, али након домаћих 0:0 против Милана стигле су прве озбиљније примједбе на рад Игора Тудора.

Све је већи притисак јавности на Хрвата, а занимљиво и његов претходник Тијаго Мота је такође често дијелио бодове, па навијачи страхују од већ виђеног сценарија.

Milan Juventus

Фудбал

Опрез у Торину уништио дерби

Мота је у првих 20 утакмица имао 11 ремија, а сезону су му преломили испадање из Лиге шампиона од ПСВ-а и слабији резултати у првенству.

Италијани предлажу нови надимак хрватском тренеру, Тијаго Тудор, алудирајући на сличности с претходником.

"Сви су очекивали помаке и промјене на боље, долазак тренера који би могао да усмјери Јувентус према повратку на врх. Међутим, резултати на терену остали су исти, а Јуве је поновно запао у исте проблеме. Још једна сезона пуна несигурности и разочарања. Иако је сезона тек на почетку, све упућује на то да се ништа није промијенило у односу на прошлу сезону", пише "Коријере дело Спорт", који је на насловну страну свог штампаног издања ставио управо хрватског стручњака.

У првих шест кола првенства Јувентус је скупио 12 бодова, исто као и лани под Мотом.

"Звиждуци на стадиону долазе раније него прошле године, јер навијачи нису задовољни оним што виде на терену. Притисак је на тренеру, али проблеми су дубоко укорењени".

Италијански новинар Дамиано Ер Фаина позвао је директно тренера Јувентуса Игора Тудора да напусти клупу.

"Ово је била утакмица у којој се Јувентусу апсолутно ништа није догодило. Моја мајка је заспала у 30. минуту првог полувремена, а ја сам јој завидио. Ако Тудор тврди да је прави навијач Јувентуса, требао би да поднесе оставку. Успио је да навијачима пружи дежа-ву прошлогодишњег Моте", рекао је Ер Фаина.

