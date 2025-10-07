Logo

Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан

07.10.2025

09:05

Коментари:

0
Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан
Фото: Instagram/@iamzlatanibrahimovic/screenshot

Када Милан игра добро, лијепо је свима у и око клуба. "Росонери" су са 13 бодова у самом врху табеле тренутно и у солидној серији резултата, послије уводног пораза. Почетна реченица важи и за савјетника унутар клуба и некада легендарног фудбалера Златана Ибрахимовића.

Он је у понедјељак на Инстаграму подијелио снимак без мајице у папучама на ком пече роштиљ и ужива у хиту "Луда по тебе" у изведби Лепе Брене. Заиста човјек зна да ужива у животу.

Коментари људи са ових простора су преплавили секцију на Инстаграму, а они су углавном у позитивном тону и односе се на поријекло Златана Ибрахимовића, фудбалске легенде бројних клубова и репрезентације Шведске.

Ибрахимовић је током каријере играо за Малме, Ајакс, Јувентус, Интер, Барселону, ПСЖ, Манчестер јунајтед и Лос Анђелес Галакси, осим за поменути Милан. Недавно је напунио 44 године и себе почастио Фераријем Ф80.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Zlatan Ibrahimović

Lepa Brena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ибрахимовић поручио Спиду: Постао си арогантан, пребићу те

Фудбал

Ибрахимовић поручио Спиду: Постао си арогантан, пребићу те

2 мј

0
У великом стилу: Враћа се Златан Ибрахимовић

Фудбал

У великом стилу: Враћа се Златан Ибрахимовић

2 мј

0
Златан Ибрахимовић поклонио аутомобил Нади Топчагић

Сцена

Златан Ибрахимовић поклонио аутомобил Нади Топчагић

8 мј

0
Ибрахимовић доживио велико понижење

Фудбал

Ибрахимовић доживио велико понижење

9 мј

0

Више из рубрике

Испунио дјечачки сан: Матеј Декет са 16 година дебитовао за Борац

Фудбал

Испунио дјечачки сан: Матеј Декет са 16 година дебитовао за Борац

14 ч

0
Позната судбина Дејана Станковића на клупи Спартака из Москве

Фудбал

Позната судбина Дејана Станковића на клупи Спартака из Москве

17 ч

0
Гвардиола исписао историју Премијер лиге

Фудбал

Гвардиола исписао историју Премијер лиге

21 ч

0
Предраг Мијатовић о преминулом сину: "Звао сам свештеника..."

Фудбал

Предраг Мијатовић о преминулом сину: "Звао сам свештеника..."

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

10

00

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

09

58

СИПА ухапсила Адила Ћенановића који је пријетио Србима

09

49

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

09

45

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner