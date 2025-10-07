Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан

07.10.2025
09:05
Коментари:0
Када Милан игра добро, лијепо је свима у и око клуба. "Росонери" су са 13 бодова у самом врху табеле тренутно и у солидној серији резултата, послије уводног пораза. Почетна реченица важи и за савјетника унутар клуба и некада легендарног фудбалера Златана Ибрахимовића.
Он је у понедјељак на Инстаграму подијелио снимак без мајице у папучама на ком пече роштиљ и ужива у хиту "Луда по тебе" у изведби Лепе Брене. Заиста човјек зна да ужива у животу.
Коментари људи са ових простора су преплавили секцију на Инстаграму, а они су углавном у позитивном тону и односе се на поријекло Златана Ибрахимовића, фудбалске легенде бројних клубова и репрезентације Шведске.
Ибрахимовић је током каријере играо за Малме, Ајакс, Јувентус, Интер, Барселону, ПСЖ, Манчестер јунајтед и Лос Анђелес Галакси, осим за поменути Милан. Недавно је напунио 44 године и себе почастио Фераријем Ф80.
Најновије
Најчитаније
10
03
10
00
09
58
09
49
09
45
Тренутно на програму