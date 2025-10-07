Logo

Разбијена ауто мафија осумњичена за крађе 100 луксузних хибрида!

Аутор:

Огњен Матавуљ

07.10.2025

13:34

Коментари:

0
крађе возила
Фото: Европол

Италијански карабињери разбили су организовану криминалну групу осумњичену за крађу више од 100 луксузних хибрибдних аутомобила, чија је вриједност процијењена на најмање 3.000.000 евра!

Велика међународна акција, коју су подржали Европол и Евроџаст, спроведена је данас у регионима Ређо Емилија и Ломбардија. На мети акције је криминална група, састављена углавном од молдавских држављана, која је циљала хибридна возила широм сјеверне Италије и шпанског региона Марбеља.

”Украдени аутомобили и њихове компоненте (каросерија, батерије, механички делови) су транспортовани преко европске луке Антверпен на међународна илегална тржишта”, саопштио је Европол.

У оквиру акције ухапшено је девет осумњичених, те је заплијењено 35.000 евра у кешу и 150.000 евра у криптовалутама.

”У координисаној акцији учествовало је око 100 полицајаца, уз подршку шпанских официра Цивилне гарде распоређених у Белгију и Италију, и италијанских карабињера послатих у Шпанију и Белгију. Крипто-стручњаци из Белгије, Италије и Шпаније придружили су се потрагама како би обезбједили и повратили илегалну дигиталну имовину”, наводи се у саопштењу.

Додају да се начин рада ове криминална група огледао ”војном прецизношћу”. Истражиоцу су разоткрили да је група имала тимове за крађе возила, складиштење и фалсификовање. У крађама су користили GPS трагаче за праћење циљаних возила, као и електронске алате којима су заобилазили безбједносне системе возила. Након крађе фалсификовали су бројеве шасија и регистарских ознака ради прикривања украдених возила, те су имали везе са бродарским компанијама и криминалним сарадницима за премјештање аутомобила преко Антверпена.

”Истрага је такође открила сложен систем плаћања који укључује више крипто платформи и новчаника. Идентификовани су трансфери вриједни око милион евра у криптовалутама”, наводи се у саопштењу Европола.

Тагови:

auto mafija

krađe

Evropol

Коментари (0)
