"Градоначелник да достави оснивачке акте како би градски базен постао јавна установа"

Извор:
СРНА
07.10.2025
14:14
Предсједник бањалучке Скупштине града Љубо Нинковић затражио је од градоначелника Драшка Станивуковића да достави оснивачке акте како би градски олимпијски базен, који већ мјесецима не ради, постао посебна јавна установа чиме би био ријешен проблем његовог функционисања.
"Скупштину ћу одмах сазвати, имовину градског олимпијског базена ћемо припојити новој јавној установи. Колико год градоначелник послије тога буде тражио за јавну установу, ако треба и пет милиона КМ, да знамо да средства остају базену. Свака друга опција значи да `пегла` дугове јавног предузећа, а тамо је озбиљан криминал", рекао је Нинковић Срни.
Он је навео да је у овом тренутку немогуће подржати било какву реалокацију из буџета за градски олимпијски базен, те да је не треба радити прије оснивања посебне установе која преузима управљање објектом, јер би се, како је рекао, тиме само покрио криминал.
Нинковић каже да у Бањалуци има све више озбиљних проблема, да је градоначелник све мање у граду и да ће овај систем "врло брзо да поклекне".
Он је најавио да би ускоро требало да буде одржана ванредна сједница Скупштине града са једном тачком дневног реда која се односи на кадровска питања.
"Истичу мандати директорима Центра за развој и унапређење села, Банског двора, тренутно немамо директора градске Туристичке организације, недостају три члана Градске изборне комисије. За неколико дана ће бити расписан конкурс за избор Надзорног одбора у предузећу ДЕП-ОТ", рекао је Нинковић.
Он је навео да има проблема и у Центру за развој и унапређење села јер Министарство одбране у Савјету министара пријети одузимањем земљишта на Мањачи које је дато овом центру на управљање.
Према његовим ријечима, има проблема и у "Водоводу" којем недостаје новца због лошег пословања и лоших одлука менаџмента.
"У овом тренутку не знам ниједно јавно предузеће да не кубури са одређеним проблемима и мораће да се одржавају још чешће ванредне сједнице", каже Нинковић.
Он је рекао да би на редовној сједници требали имати објашњење градоначелника о извршењу пресуде предузећу ДЕП-ОТ и о томе зашто се истовремено извршава пресуда и одлаже отпад.
"То је неопрезно, безобразно и чини ми се по сценарију који је очигледно унапријед договорен са власником `Чистоће`", навео је Нинковић.
