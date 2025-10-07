Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

Извор:
Б92
07.10.2025
14:26
Коментари:0
Познати пјевач Халид Бешлић преминуо је данас у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.
Посљедњих пар мјесеци регион је помно пратио здравствено стање Халида Бешлића, који је био хоспитализован на Клиници за онкологију, а његова највећа подршка били су најближи, син Дино и супруга Сејда којој је у знак захвалности пре три недјеље посветио нову пјесму која носи назив по њеном имену – "Сејда".
Ова пјесма је многе ганула својим емотивним стиховима, а Александар Милић Мили који је аутор ове пјесме, објавио ју је док је Халид био болестан, пружајући му тиме један вид подршке.
Халид је више од 40 година на естрадној сцени, а толико и у браку са супругом. Упознали су се на једном његовом наступу у кафани у којој је радила његова свастика. Управо она је кумовала њиховом упознавању, а занимљиво је да јој је Халид у шали рекао да ће је оженити, што се послије заиста и догодило.
Сцена
Велика каријера Халида Бешлића: Од скромног дјечака до једног од највећих музичких звијезда
Брзо су започели везу, која је после шест мјесеци крунисана браком. Сејда је тада радила у фабрици чоколаде, али је убрзо донијела одлуку да да отказ и посвети се породици којој је годинама чврст ослонац и темељ.
"Жену нисам упознао на наступу. У једној кафани где сам наступао, на улазу у Сарајеву... Ту је радила моја свастика, била је куварица, и она ме је упознала са женом. Она није излазила по кафанама. Када смо се упознали видео сам да је то то, забављали смо се пола године и одмах послије тога смо се вјенчали. Ето, толике године функционишемо и дан-данас. Било је тешких година у нашем односу, али све смо превазишли... Када смо били млађи, то је некако и нормално", говорио је Халид.
Сцена
Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова
Круна њихове љубави јесте син Дино, али није им се остварила жеља да имају још насљедника. Наиме, Сејди је својевремено дијагностикован рак јајника, који је успјешно побиједила, али је остала ускраћена да поново буде трудна.
"Ја нисам осјетио тренутак када сам био отац. Имам само једно дијете. Моја жена је имала проблема са јајницима и због тога нисмо могли да имамо још деце. Имала је тумор на јајнику, то смо решили операцијом и то је била посљедица. Њима никад ништа није фалило... Ја сам стално путовао, радио... Не можете се бавити музиком, а да будете стално кући, зато кажем да нисам осјетио те тренутке на прави начин", причао је Халид у емисији "Премијера викенд специјал".
Халид и Сејда су били у браку дугом скоро 50 година и прошли су кроз разне изазове, али њихова љубав никада није била мета скандала. Обоје важе за приземне људе који цијене миран породичан живот, а Халид је често истицао да им је најљепши животни тренутак био када су постали баба и дједа.
Њихов син Дино и снаја Махира су 2014. године добили близанце, дјевојчицу Ламију и дјечака Белмина-Кана, због чега је Халид одлучио да смањи број наступа и што више времена проведе са породицом.
Сцена
9 мин0
Сцена
28 мин0
Сцена
40 мин0
Сцена
52 мин3
Најновије
Најчитаније
14
26
14
23
14
14
14
04
13
52
Тренутно на програму