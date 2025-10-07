Иза ове пјесме Халида Бешлића крије се истинита животна прича

Извор:
Она
07.10.2025
17:12
Коментари:0
Легенда народне музике Халид Бешлић преминуо је данас у 71. години у Сарајеву, оставивши за собом насљеђе које превазилази музичке оквире. Његов глас и пјесме били су нераскидив дио одрастања многих генерација, а стихови које је пјевао уткали су се у колективно сјећање цијелог региона.
Од „Миљацке“, преко „Романије“ и „У мени јесен је“, до „Двадесетих“ – Бешлић је пјевао о љубави, носталгији и животу на начин који су сви разумјели. Ипак, једна пјесма посебно се издваја – „Први пољубац“, емотивна балада која је обиљежила његову каснију каријеру и постала симбол непролазних емоција.
Наука и технологија
Популарна апликација повлачи неочекивани потез
Објављена 2003. године на истоименом албуму, „Први пољубац“ је заправо настао двијие године раније. Текстописац Дино Мухаремовић једном приликом је открио да је инспирацију добио током новогодишње ноћи 2001. године:
„Дернек, атмосфера, сви се љубе и честитају… Неки су се и први пут пољубили. Сутрадан сам сјео, узео папир и написао стихове: ‘Први пољубац давно заборављен, први дернек ко зна гдје је, загрли ме и тихо се привуци, да ми сузу не виде.’“
Пјесма је брзо постала евергрин, а данас има више од 15 милиона прегледа на Јутјубу. Мухаремовић је касније испричао и симпатичан детаљ – пријатељ му је поклонио мајицу са исписаним стиховима „Првог пољупца“, коју чува као успомену вриједнију од сваке награде.
Друштво
БОРС: Бошњачка политичка елита не одустаје од идеје да уруши Српску
Још једна Халидова пјесма носи у себи дубоку причу – „Миљацка“, коју је компоновао Жељко Јоксимовић, а текст написао Фахрудин Пецикоза. Према свједочењу сарајевског архитекте Муфида Гарибије, инспирација је потекла из легенде о мосту на Миљацки из 1619. године.
Легенда каже да је сиромашни младић украо дијамант уграђен у стуб моста како би доказао љубав према својој драгој. Управо та прича о страсти и жртви преточена је у стихове:
„Ко би рек’о чуда да се десе, па Миљацка мостове однесе, да не могу теби доћ’, да не могу улицом ти проћ’.“
Хроника
Аутомобил смрскан у тешком судару: Возачу позлило током вожње, погинуо на мјесту несреће
Халид Бешлић је те пјесме, и многе друге, претворио у емотивне мостове између људи, градова и времена. Његов глас остаће заувијек симбол једне епохе – и доказ да права музика никада не умире.
Сцена
1 ч0
Регион
1 ч0
Бања Лука
1 ч2
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму