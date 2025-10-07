Logo

Иза ове пјесме Халида Бешлића крије се истинита животна прича

07.10.2025

07.10.2025

Иза ове пјесме Халида Бешлића крије се истинита животна прича
Фото: Youtube

Легенда народне музике Халид Бешлић преминуо је данас у 71. години у Сарајеву, оставивши за собом насљеђе које превазилази музичке оквире. Његов глас и пјесме били су нераскидив дио одрастања многих генерација, а стихови које је пјевао уткали су се у колективно сјећање цијелог региона.

Од „Миљацке“, преко „Романије“ и „У мени јесен је“, до „Двадесетих“ – Бешлић је пјевао о љубави, носталгији и животу на начин који су сви разумјели. Ипак, једна пјесма посебно се издваја – „Први пољубац“, емотивна балада која је обиљежила његову каснију каријеру и постала симбол непролазних емоција.

илу-слушалице-телефон-22092025

Наука и технологија

Популарна апликација повлачи неочекивани потез

Објављена 2003. године на истоименом албуму, „Први пољубац“ је заправо настао двијие године раније. Текстописац Дино Мухаремовић једном приликом је открио да је инспирацију добио током новогодишње ноћи 2001. године:

„Дернек, атмосфера, сви се љубе и честитају… Неки су се и први пут пољубили. Сутрадан сам сјео, узео папир и написао стихове: ‘Први пољубац давно заборављен, први дернек ко зна гдје је, загрли ме и тихо се привуци, да ми сузу не виде.’“

Пјесма је брзо постала евергрин, а данас има више од 15 милиона прегледа на Јутјубу. Мухаремовић је касније испричао и симпатичан детаљ – пријатељ му је поклонио мајицу са исписаним стиховима „Првог пољупца“, коју чува као успомену вриједнију од сваке награде.

BORS

Друштво

БОРС: Бошњачка политичка елита не одустаје од идеје да уруши Српску

Још једна Халидова пјесма носи у себи дубоку причу – „Миљацка“, коју је компоновао Жељко Јоксимовић, а текст написао Фахрудин Пецикоза. Према свједочењу сарајевског архитекте Муфида Гарибије, инспирација је потекла из легенде о мосту на Миљацки из 1619. године.

Легенда каже да је сиромашни младић украо дијамант уграђен у стуб моста како би доказао љубав према својој драгој. Управо та прича о страсти и жртви преточена је у стихове:

„Ко би рек’о чуда да се десе, па Миљацка мостове однесе, да не могу теби доћ’, да не могу улицом ти проћ’.“

Саобраћајна несрећа-07102025

Хроника

Аутомобил смрскан у тешком судару: Возачу позлило током вожње, погинуо на мјесту несреће

Халид Бешлић је те пјесме, и многе друге, претворио у емотивне мостове између људи, градова и времена. Његов глас остаће заувијек симбол једне епохе – и доказ да права музика никада не умире.

