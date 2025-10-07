Logo

Ову пјесму је одбило 15 пјевача, а Халид ју је претворио у хит!

07.10.2025

14:43

Ову пјесму је одбило 15 пјевача, а Халид ју је претворио у хит!
Фото: Youtube

Музичар Халид Бешлић преминуо је у 72. години, а посљедње недјеље живота провео је у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, на Одјељењу за нефрологију.

Иза себе оставља бројне хитове, као што су ''Миљацка'', ''Таман је'', ''У мени јесен је'' и ''Изнад Тешња''. Иза једног од његових највећих хитова, пјесме ''Ја без тебе не могу да живим'', крије се занимљива прича.

Наиме, пјесму, која је објављена 2016. године у оквиру серије Убице мог оца, одбило је 15 пјевача прије него што ју је Халид прихватио. Аутор пјесме, Мирко Шенковски Џеронимо, једном приликом је открио детаље.

Пјесма у коју нико није вјеровао

''То је пјесма у коју сам и ја престао да вјерујем. Не бих сада причао о именима да не бих некога довео у незгодну ситуацију. Било је неколико пјевача из Хрватске којима сам је понудио, али нису реаговали. Та пјесма је дуго стајала тамо док ме једног дана није позвао Халид и питао ме да ли имам нешто ново. Рекао је да се снима серија и да траже нешто у стилу Томе Здравковића“, присјетио се аутор пјесме, а остало је историја.

Халид Бешлић

Сцена

Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

Халид Бешлић оставља за собом више од 20 албума и скоро 200 пјесама. Пјесма Ја без тебе не могу да живим има више од 70 милиона прегледа на Јутјубу, преноси Индекс.

