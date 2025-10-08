Logo

Ови симптоми указују да вам недостаје витамин Д: Не игноришите их

Извор:

Крстарица

08.10.2025

04:00

Коментари:

0
Ови симптоми указују да вам недостаје витамин Д: Не игноришите их

Ако сте стално уморни, безвољни и имате осјећај да вас нешто „вуче на доле“, могуће је да вам фали витамин Д – и то није безазлено.

Зашто је витамин Д толико важан?

Витамин Д није само „сунчев витамин“. Он је кључан за имунитет, расположење, кости и енергију. Кад га нема довољно, тијело почиње да шаље сигнале – али ми их често игноришемо јер дјелују „обично“.

Који је најчешћи знак да вам фали витамин Д?

Најчешћи, али често занемарен знак је умор који не пролази. Није онај класичан умор послије напорног дана, већ онај тупи осјећај исцрпљености који вас прати и кад сте се наспавали.

Уз то, могу се јавити:

-болови у костима и мишићима

-осјећај туге без јасног разлога

-чешће прехладе

-проблеми са концентрацијом

Како да провјерим да ли ми фали витамин Д?

Најсигурније је да урадите анализу крви. Али ако то одлажете, обратите пажњу на сљедеће:

-Да ли проводите мало времена на сунцу?

-Да ли често носите затворену гардеробу?

-Да ли се храните сиромашно млијечним производима, јајима и рибом?

-Да ли осјећате пад енергије без јасног разлога?

Ако сте се препознали у више од два – вријеме је да реагујете.

Како да подигнем ниво витамина Д природно?

-Излазите на сунце барем 15 минута дневно, без наочара и рукава.

-Једите више рибе, јаја, печурки и млијечних производа.

-Размислите о суплементима, али тек након консултације са љекаром.

-Крећите се више, јер физичка активност помаже тијелу да боље користи витамине.

Закључак за оне који немају времена да читају све:

-Умор који не пролази може бити знак мањка витамина Д.

-Сунце, исхрана и кретање су кључни.

-Игнорисање симптома може довести до озбиљнијих проблема.

-Провјерите крвну слику ако сумњате.

-Не чекајте да вас тијело „сломи“ – реагујте на вријеме.

Подијели:

Таг:

vitamin D

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Bolnica liječenje srčani udar aparati

Здравље

Ово је први симптом срчаног удара: Није бол у грудима

10 ч

0
Студија показала да жене имају већи генетски ризик од депресије

Здравље

Студија показала да жене имају већи генетски ризик од депресије

13 ч

0
Ако примјетите ово на пилећем месу, ни случајно га не употребљавајте: Може бити веома опасно

Здравље

Ако примјетите ово на пилећем месу, ни случајно га не употребљавајте: Може бити веома опасно

13 ч

0
Заблуде о симптомима хипертензије, болести коју називају ''тихи убица''

Здравље

Заблуде о симптомима хипертензије, болести коју називају ''тихи убица''

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

16

Двоје људи мртво у стану, сумња се на "тихог убицу"!

07

08

Нападнут предсједник Еквадора, на аутомобилу трагови од метака

07

05

Предузеће ДЕПОТ престаје да прима отпад

07

03

Премијер Израела: Ко год дигне руку на нас, добија невиђене разорне ударце

06

54

АТВ јутро, 08.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner