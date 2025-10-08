Ови симптоми указују да вам недостаје витамин Д: Не игноришите их

Извор:
08.10.2025
Ако сте стално уморни, безвољни и имате осјећај да вас нешто „вуче на доле“, могуће је да вам фали витамин Д – и то није безазлено.
Витамин Д није само „сунчев витамин“. Он је кључан за имунитет, расположење, кости и енергију. Кад га нема довољно, тијело почиње да шаље сигнале – али ми их често игноришемо јер дјелују „обично“.
Најчешћи, али често занемарен знак је умор који не пролази. Није онај класичан умор послије напорног дана, већ онај тупи осјећај исцрпљености који вас прати и кад сте се наспавали.
Уз то, могу се јавити:
-болови у костима и мишићима
-осјећај туге без јасног разлога
-чешће прехладе
-проблеми са концентрацијом
Најсигурније је да урадите анализу крви. Али ако то одлажете, обратите пажњу на сљедеће:
-Да ли проводите мало времена на сунцу?
-Да ли често носите затворену гардеробу?
-Да ли се храните сиромашно млијечним производима, јајима и рибом?
-Да ли осјећате пад енергије без јасног разлога?
Ако сте се препознали у више од два – вријеме је да реагујете.
-Излазите на сунце барем 15 минута дневно, без наочара и рукава.
-Једите више рибе, јаја, печурки и млијечних производа.
-Размислите о суплементима, али тек након консултације са љекаром.
-Крећите се више, јер физичка активност помаже тијелу да боље користи витамине.
Закључак за оне који немају времена да читају све:
-Умор који не пролази може бити знак мањка витамина Д.
-Сунце, исхрана и кретање су кључни.
-Игнорисање симптома може довести до озбиљнијих проблема.
-Провјерите крвну слику ако сумњате.
-Не чекајте да вас тијело „сломи“ – реагујте на вријеме.
