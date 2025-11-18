Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"

Извор:
СРНА
18.11.2025
22:29
Коментари:0
Представнички дом САД готово једногласно је подржао закон који ће подстаћи Министарство правде да објави додатне информације у вези са случајем Џефрија Епстајна.
Укупно 427 посланика гласало је за закон, док је један републиканац гласао против, а за усвајање закона била је потребна двотрећинска већина.
Друштво
Доктор објаснио за АТВ: Помаже ли промаја код загађења ваздуха
Закон позива Министарство правде да објави што више информација у вези са федералном истрагом о Епстајновим поступцима.
Једини републикански посланик који је гласао против петиције, посланик Клеј Хигинс, рекао је да је донио такву одлуку јер документ у садашњем облику открива и повређује хиљаде невиних људи.
- Ако се усвоји у садашњем облику, ова врста широког откривања кривичних истражних досијеа апсолутно ће резултирати повређивањем невиних људи. Не мојим гласом - написао је Хигинс на мрежи "Икс", додајући да ће подржати закон ако га Сенат измијени како би се правилно обратила пажња на приватност жртава и других Американаца, који су именовани, али нису кривично умијешани.
Предсједник САД Доналд Трамп раније је критиковао оне републиканце који су подржали идеју објављивања додатних Епстајнових досијеа.
Република Српска
Блануша: Јавни ресурси и институције да буду у интересу грађана
Међутим, недавно је промијенио став и позвао Представнички дом да гласа за објављивање, те истакао да републиканци немају шта да крију.
Трамп је јуче обећао да ће потписати закон ако прође кроз Конгрес.
Савјети
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Хроника
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму