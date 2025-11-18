Logo
Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"

Извор:

СРНА

18.11.2025

22:29

Коментари:

0
Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"

Представнички дом САД готово једногласно је подржао закон који ће подстаћи Министарство правде да објави додатне информације у вези са случајем Џефрија Епстајна.

Укупно 427 посланика гласало је за закон, док је један републиканац гласао против, а за усвајање закона била је потребна двотрећинска већина.

Нездрав ваздух, Бањалука

Друштво

Доктор објаснио за АТВ: Помаже ли промаја код загађења ваздуха

Закон позива Министарство правде да објави што више информација у вези са федералном истрагом о Епстајновим поступцима.

Једини републикански посланик који је гласао против петиције, посланик Клеј Хигинс, рекао је да је донио такву одлуку јер документ у садашњем облику открива и повређује хиљаде невиних људи.

- Ако се усвоји у садашњем облику, ова врста широког откривања кривичних истражних досијеа апсолутно ће резултирати повређивањем невиних људи. Не мојим гласом - написао је Хигинс на мрежи "Икс", додајући да ће подржати закон ако га Сенат измијени како би се правилно обратила пажња на приватност жртава и других Американаца, који су именовани, али нису кривично умијешани.

Предсједник САД Доналд Трамп раније је критиковао оне републиканце који су подржали идеју објављивања додатних Епстајнових досијеа.

Бранко Блануша

Република Српска

Блануша: Јавни ресурси и институције да буду у интересу грађана

Међутим, недавно је промијенио став и позвао Представнички дом да гласа за објављивање, те истакао да републиканци немају шта да крију.

Трамп је јуче обећао да ће потписати закон ако прође кроз Конгрес.

