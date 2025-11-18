Logo
Погинуло пет туриста у сњежној олуји

Извор:

СРНА

18.11.2025

22:46

Погинуло пет туриста у сњежној олуји

Пет туриста је погинуло у снажној сњежној олуји у чилеанском Националном парку "Торес дел Пајн", у Патагонији, на југу земље, саопштиле су власти.

Још четири особе које су пријављене као нестале пронађене су живе.

Свијет

Изгорјела позната балканска дискотека у Бечу

Хосе Антонио Руиз, предсједнички делегат за јужни регион Магаљанес у Чилеу, рекао је да су почели разговори са представницима земаља поријекла жртава ради пребацивања тијела.

Два држављана Њемачке, два из Мексика и један британски држављанин су погинули, саопштиле су власти, додајући да тешке временске околности отежавају спасилачке напоре.

"Изражавам најдубље саучешће. Знајте да имате пуну подршку и сарадњу чилеанских власти и институција током ових тешких времена", рекао је предсједник Габријел Борић на друштвеним мрежама у поруци породицама жртава.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Изненађен сам

Гиљермо Руиз, предсједнички делегат за провинцију Ултима Есперанза, изјавио је новинарима да су се туристи изгубили у близини кампа Лос Перос у националном парку.

Подручје је погодила сњежна олуја са вјетром који је дувао брзином од 193 километра на час, што је еквивалентно урагану треће категорије.

senat kongres kapitol

Свијет

Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"

Национални парк "Торес дел Пајн", са својим истуреним планинским врховима и субполарним шумама, простире се на око 1.810 квадратних километара, а сваке године га посјети више стотина хиљада посјетилаца.

