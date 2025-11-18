Погинуло пет туриста у сњежној олуји

Извор:
СРНА
18.11.2025
22:46
Коментари:0
Пет туриста је погинуло у снажној сњежној олуји у чилеанском Националном парку "Торес дел Пајн", у Патагонији, на југу земље, саопштиле су власти.
Још четири особе које су пријављене као нестале пронађене су живе.
Свијет
Изгорјела позната балканска дискотека у Бечу
Хосе Антонио Руиз, предсједнички делегат за јужни регион Магаљанес у Чилеу, рекао је да су почели разговори са представницима земаља поријекла жртава ради пребацивања тијела.
Два држављана Њемачке, два из Мексика и један британски држављанин су погинули, саопштиле су власти, додајући да тешке временске околности отежавају спасилачке напоре.
"Изражавам најдубље саучешће. Знајте да имате пуну подршку и сарадњу чилеанских власти и институција током ових тешких времена", рекао је предсједник Габријел Борић на друштвеним мрежама у поруци породицама жртава.
Свијет
Трамп: Изненађен сам
Гиљермо Руиз, предсједнички делегат за провинцију Ултима Есперанза, изјавио је новинарима да су се туристи изгубили у близини кампа Лос Перос у националном парку.
Подручје је погодила сњежна олуја са вјетром који је дувао брзином од 193 километра на час, што је еквивалентно урагану треће категорије.
Свијет
Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"
Национални парк "Торес дел Пајн", са својим истуреним планинским врховима и субполарним шумама, простире се на око 1.810 квадратних километара, а сваке године га посјети више стотина хиљада посјетилаца.
Друштво
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Савјети
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму