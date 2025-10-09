Ђоковић у полуфиналу Шангаја: Побиједио себе и Бергса, сензација му стоји на путу до финала Мастерса!

09.10.2025
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић прошао је у полуфинале Мастерса у Шангају пошто је са 6:3, 7:5 савладао белгијског представника Зизуа Бергса. Поново се мучио физички у јако тешким и загушљивим условима у кинеској хали, али је прескочио и ову препреку.
Још два корака до 101. АТП титуле у каријери. Новак на ефикасан начин користи ситуацију зато што Јаника Синера и Карлоса Алкараза нема (више) у жријебу, те оправдава улогу главног фаворита за трон у Шангају.
Прилику да оде у финале имаће против највећег изненађења турнира - Валентана Вашероа из Монака. Овај момак није ни у првих 200 играча планете, али је успио да низом великих побједа себе награди Топ 100 статусом од понедјељка и великим сусретом са Новаком.
Изашао је био Бергс на терен уз јасну намеру да ризикује, да не дозвољава Ђоковићу да наметне своју шаховску партију. Гађао је углове, линије, није презао да у другом сервису покуша да направи разлику, али му се план на крају није остварио.
У првом сету је у кооперацији са изостанком ваздуха у дворани притискао српског тенисера, али је претрпио брејк за 5:3.
Тада је добио шансу да се врати у игру, јер је Ђоковић био толико изморен да је намјерно зарадио опомену за прекардашено вријеме за сервис. Стално је Бергс притискао папучицу за гас, али када му је баш то било потребно, он је оклевао и није успио да направи рибрејк.
Јесте касније спасавао у низу сет лопте које је Ђоковић само дочекао. Није много ни радио за њих, сходно томе да је имао три у низу на 5:3 уз то што је Белијанац направио двије дупле сервис грешке за 0:40.
Вадио се и вадио, али је Ђоковић био довољно добро усмјерен да заврши овај сет. Помогла му је и већа пауза између дионица, јер је Бергс отишао до свлачионице. Таман толико је добио енергије да може поново да изађе на борилиште.
Ипак, и Белгијанац је добио нову снагу - до 4:4 у гемовима су своје сервисе без много муке обојица решавали, али онда је дошао тај кобни девети где је Ђоковић притиснуо када се и очекивало.
Узео је један невјероватан поен послије смеча Бергса тако што је погодио страну и прошао га на мрежи, а онда је након тога још једном довео противника ближе себи и још једном га надмудрио близу сајле за брејк у другом сету.
Ипак, враћа се Бергс фуриозно, ударао је са свиме што има и пролонгирао рибрејком причу, али је већ у наредном гему поново изгубио сервис - и то на какав начин.
На 15:30 је Ђоковић урадио нешто што нико није видио вјероватно ништа - пет смечева је успио да врати и да направи брејк лопту коју је моменат касније и искористио, а онда привео причу крају.
Ђоковић ће играти против Вашероа како би се приближио на само корак од 101. АТП титуле, али и да се врати у свјетских Топ 4, јер би са уласком у финале поново претекао Тејлора Фрица. Много тога је у игри, а Новак ће бити више него апсолутни фаворит против човјека из Монака.
