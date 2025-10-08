Ево када Ђоковић игра у четвртфиналу Шангаја

08.10.2025
09:36
Коментари:0
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће сутра од 12.30 часова по централноевропском времену против Белгијанца Зизуа Бергса у четвртфиналу Мастерса у Шангају, саопштили су организатори такмичења.
Дуел Ђоковића и Бергса планиран је као трећи меч дана на Централном терену.
Ђоковић је пети тенисер свијета, док се Бергс налази на 44. мјесту АТП листе.
Српски и белгијски тенисер се до сада нису састајали.
Побједник меча Ђоковић - Бергс играће у полуфиналу са бољим из дуела између Данца Холгера Рунеа и Валентина Вашероа из Монака.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.
Најновије
Најчитаније
10
34
10
33
10
24
10
17
10
15
Тренутно на програму