Ево када Ђоковић игра у четвртфиналу Шангаја

08.10.2025

09:36

Ево када Ђоковић игра у четвртфиналу Шангаја
Фото: Танјуг/АП

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће сутра од 12.30 часова по централноевропском времену против Белгијанца Зизуа Бергса у четвртфиналу Мастерса у Шангају, саопштили су организатори такмичења.

Дуел Ђоковића и Бергса планиран је као трећи меч дана на Централном терену.

Ђоковић је пети тенисер свијета, док се Бергс налази на 44. мјесту АТП листе.

Српски и белгијски тенисер се до сада нису састајали.

Побједник меча Ђоковић - Бергс играће у полуфиналу са бољим из дуела између Данца Холгера Рунеа и Валентина Вашероа из Монака.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.

Новак Ђоковић

