Logo

Новак Ђоковић у четвртфиналу Шангаја

Извор:

СРНА

07.10.2025

17:46

Коментари:

0
Новак Ђоковић на турниру у Шангају
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у четвртфинале Мастерса у Шангају, пошто је данас побиједио Шпанца Ђаумеа Мунара.

Српски тенисер био је бољи од Шпанца по сетовима 6:3, 5:7, 6:2 у мечу који је трајао два сата и 42 минута.

Ђоковић је пети тенисер свијета, док се Мунар налази на 41. месту АТП листе. Ово је био други међусобни дуел српског и шпанског тенисера, а други тријумф Ђоковића.

Српски тенисер је неколико пута током меча тражио медицинску помоћ због проблема са повредом поткољенице лијеве ноге, али је успио да побиједи Шпанца.

Ђоковић ће у четвртфиналу играти против Белгијанца Зизуа Бергса.

Српски тенисер је данашњим тријумфом са 38 година и 133 дана постао најстарији тенисер у историји који је изборио пласман у четвртфинале једног турнира из Мастерс серије.

Оборио је рекорд Роџера Федерера који је 2019. стигао до четвртфинала Мастерса у Шангају са 38 година и 60 дана.

Мастерс у Шангају игра се за наградни фонд од 9.196.000 долара.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Šangaj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Растужила ме вијест о одласку великог човјека и умјетника

Република Српска

Минић: Растужила ме вијест о одласку великог човјека и умјетника

46 мин

0
Ако примјетите ово на пилећем месу, ни случајно га не употребљавајте: Може бити веома опасно

Здравље

Ако примјетите ово на пилећем месу, ни случајно га не употребљавајте: Може бити веома опасно

54 мин

0
О чему се разговарали Путин и Ердоган?

Свијет

О чему се разговарали Путин и Ердоган?

1 ч

0
Иза ове пјесме Халида Бешлића крије се истинита животна прича

Сцена

Иза ове пјесме Халида Бешлића крије се истинита животна прича

1 ч

0

Више из рубрике

Danil Medvedev US Open

Тенис

Да ли је ово Медведев прозвао Ђоковића? Чак је и Јелена одмах реаговала

7 ч

0
Danil Medvedev US Open

Тенис

Медведев изборио пласман у осмину финала Мастерса

22 ч

0
Новак оборио још један рекорд

Тенис

Новак оборио још један рекорд

1 д

0
Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

Тенис

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Инфлуенсер боцкао пролазнике инјекцијом - није се добро провео

18

21

Два малоњетника оптужена за силовање учитељице

18

17

У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

18

10

Колико вриједну имовину је имао Халид Бешлић?

18

07

Лондон ускоро град без дјеце?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner