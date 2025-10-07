Новак Ђоковић у четвртфиналу Шангаја

Извор:
СРНА
07.10.2025
17:46
Коментари:0
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у четвртфинале Мастерса у Шангају, пошто је данас побиједио Шпанца Ђаумеа Мунара.
Српски тенисер био је бољи од Шпанца по сетовима 6:3, 5:7, 6:2 у мечу који је трајао два сата и 42 минута.
Ђоковић је пети тенисер свијета, док се Мунар налази на 41. месту АТП листе. Ово је био други међусобни дуел српског и шпанског тенисера, а други тријумф Ђоковића.
Српски тенисер је неколико пута током меча тражио медицинску помоћ због проблема са повредом поткољенице лијеве ноге, али је успио да побиједи Шпанца.
Ђоковић ће у четвртфиналу играти против Белгијанца Зизуа Бергса.
Српски тенисер је данашњим тријумфом са 38 година и 133 дана постао најстарији тенисер у историји који је изборио пласман у четвртфинале једног турнира из Мастерс серије.
Оборио је рекорд Роџера Федерера који је 2019. стигао до четвртфинала Мастерса у Шангају са 38 година и 60 дана.
Мастерс у Шангају игра се за наградни фонд од 9.196.000 долара.
