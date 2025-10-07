Logo

Новак Ђоковић отео још један рекорд од Роџера Федерера

Фото: Танјуг/АП

Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у четвртфинале мастерса у Шангају након тријумфа од 2:1 (6:3, 5:7, 6:2) над Шпанцем Хаиме Мунаром.

Овом побједом Новак Ђоковић је срушио још један рекорд.

Са 38 година и четири мјесеца Ђоковић постаје најстарији тенисер у четвртфиналу неког мастерса, након што је савладао Мунара.

Претходни рекорд је држао Швајцарац Роџер Федерер када се исто пласирао међу осам најбољих у Шангају.

Новак Ђоковић је најстарији учесник полуфинала и финала на мастерсима, пошто је ове сезоне већ оборио те рекорде.

