Новак Ђоковић отео још један рекорд од Роџера Федерера

Извор:
Агенције
07.10.2025
22:59
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у четвртфинале мастерса у Шангају након тријумфа од 2:1 (6:3, 5:7, 6:2) над Шпанцем Хаиме Мунаром.
Овом побједом Новак Ђоковић је срушио још један рекорд.
Са 38 година и четири мјесеца Ђоковић постаје најстарији тенисер у четвртфиналу неког мастерса, након што је савладао Мунара.
Претходни рекорд је држао Швајцарац Роџер Федерер када се исто пласирао међу осам најбољих у Шангају.
Новак Ђоковић је најстарији учесник полуфинала и финала на мастерсима, пошто је ове сезоне већ оборио те рекорде.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму