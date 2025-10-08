Logo

Намучила се на почетку: Сабаленка изгубила први сет, па савладала ривалку!

08.10.2025

12:10

Коментари:

0
Тенисерка Арина Сабаленка
Фото: Танјуг/АП

Бјелоруска тенисерка и прва на свijету, Арина Сабаленка, прошла је у осмину финала WТА турнира у Вухану пошто је савладала Словакињу Ребеку Срамкову са 2:1 (4:6, 6:3, 6:1).

Важила је Сабаленка за великог фаворита на овом мечу, али се намулила против 68. тенисерке свијета, која је изненадила и освојила први сет.

Словакиња је направила брејк већ на старту. Узвратила је одмах Сабаленка, али је потом још једном изгубила сервис.

Арина Сабаленка-Новак Ђоковић

Сцена

Двоструки ''дејт'' из снова: Сабаленка и Ђоковић запалили Инстаграм новом објавом

Касније је Срамкова до краја чувала сервис сигурно и дошла до вођства од 1:0 у сетовима.

Сабаленка је у другом сету појачала ритам и успјела је послије неколико брејк шанси да сломи отпор Словакиње, а касније је сачувала предност и дошла до изједначења.

дјоковиц сабаленка

Тенис

Срце ми је украдено: Нова фотка Сабаленке и Ђоковића привукла пажњу

Ту је Бјелорускиња и дефинитивно сломила отпор ривалке, пошто је у трећем сету направила три брејка и са убједљивих 6:1 обезбједила наредну рунду, гдје је чека Људмила Самсонова.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Арина Сабаленка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево ко је добио Нобелову награду за хемију

Наука и технологија

Ево ко је добио Нобелову награду за хемију

1 ч

0
Минић незадовољан стањем у Електропривреди Српске

Република Српска

Минић незадовољан стањем у Електропривреди Српске

1 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Регион

Србин ухапшен на граници с Хрватском: Разоткрио га ДНК!

1 ч

0
аутоматска пушка

Хроника

У претресу пронађене војне пушке и бомбе

1 ч

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају

Тенис

АТП због Новака уводи ново правило! Због немогућих услова много фаворита је одустало од игре

3 ч

0
Ево када Ђоковић игра у четвртфиналу Шангаја

Тенис

Ево када Ђоковић игра у четвртфиналу Шангаја

4 ч

0
Новак Ђоковић отео још један рекорд од Роџера Федерера

Тенис

Новак Ђоковић отео још један рекорд од Роџера Федерера

14 ч

0
Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају

Тенис

Шта је све Новак Ђоковић зарадио пласманом у четвртфинале

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

13

30

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

13

28

Умро Милош Миша Маринковић

13

28

Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

13

24

Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner