Намучила се на почетку: Сабаленка изгубила први сет, па савладала ривалку!

Бјелоруска тенисерка и прва на свijету, Арина Сабаленка, прошла је у осмину финала WТА турнира у Вухану пошто је савладала Словакињу Ребеку Срамкову са 2:1 (4:6, 6:3, 6:1).
Важила је Сабаленка за великог фаворита на овом мечу, али се намулила против 68. тенисерке свијета, која је изненадила и освојила први сет.
Словакиња је направила брејк већ на старту. Узвратила је одмах Сабаленка, али је потом још једном изгубила сервис.
Касније је Срамкова до краја чувала сервис сигурно и дошла до вођства од 1:0 у сетовима.
Сабаленка је у другом сету појачала ритам и успјела је послије неколико брејк шанси да сломи отпор Словакиње, а касније је сачувала предност и дошла до изједначења.
Ту је Бјелорускиња и дефинитивно сломила отпор ривалке, пошто је у трећем сету направила три брејка и са убједљивих 6:1 обезбједила наредну рунду, гдје је чека Људмила Самсонова.
