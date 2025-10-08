Logo

У претресу пронађене војне пушке и бомбе

Извор:

АТВ

08.10.2025

11:56

Коментари:

0
аутоматска пушка
Фото: ПУ Приједор

Приједорска полиција претресла је објекте Ј.А. и С.Х. при чему су пронашли и одузели двије војне пушке, пиштољ, три ручне бомбе и 453 метка, калибра 762mm.

” У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против Ј.А. и С.Х. доставити извјештај за почињено кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја”, саопштила је ПУ Приједор.

Акција ”Калибар”

Подијели:

Тагови:

oduzeto oružje

automatska puška

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Претреси на више локација: На "мети" хотел у центру града

Хроника

Претреси на више локација: На "мети" хотел у центру града

2 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Пијан напао конобара, а онда и полицајце

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Пијан напао конобара, а онда и полицајце

3 ч

0
Драма у БиХ! Рањен полицајац, нападач пуцао и у сина!

Хроника

Драма у БиХ! Рањен полицајац, нападач пуцао и у сина!

4 ч

0
Прва пресуда у БиХ за убиство у којем није пронађено тијело жртве

Хроника

Прва пресуда у БиХ за убиство у којем није пронађено тијело жртве

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

13

30

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

13

28

Умро Милош Миша Маринковић

13

28

Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

13

24

Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner