У претресу пронађене војне пушке и бомбе

Извор:
АТВ
08.10.2025
11:56
Коментари:0
Приједорска полиција претресла је објекте Ј.А. и С.Х. при чему су пронашли и одузели двије војне пушке, пиштољ, три ручне бомбе и 453 метка, калибра 762mm.
” У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против Ј.А. и С.Х. доставити извјештај за почињено кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја”, саопштила је ПУ Приједор.
Најновије
Најчитаније
13
43
13
30
13
28
13
28
13
24
Тренутно на програму