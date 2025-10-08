Logo

Ухапшен Бањалучанин: Пијан напао конобара, а онда и полицајце

Извор:

АТВ

08.10.2025

10:34

Коментари:

0
Фото: Pexels

Бањалучанин је ухапшен синоћ у Лакташима након што је напао конобара, а потом и полицајце који су дошли у кафић након што је пријављен напад.

"Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи, 07.10.2025. године, лишили су слободе лице Д.М. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“, као и због почињеног прекршаја из члана 12 Закона о Јавном реду и миру. Наиме, надлежној полицијској станици истог дана око 23,01 часова, пријављено је да је непознато лице физички напало конобара једног угоститељског објекта у Лакташима. Приликом поступања по пријави, непознато лице је физички насрнуло на полицијске службенике, те је пружало активан отпор приликом лишења слободе у намјери спречавања службеног лица у вршењу службене радње", саопштено је из ПУ Бањалука.

Како наводе из полиције, он је био пијан, а и против власника објекта ће бити покренут прекршајни поступак због точења алкохола видно пијаном лицу.

"Извршеним алкотестирањем код лица Д.М. утврђено је присуство од 1,96 г/кг алкохола у организму, такође против власника угоститељског објекта слиједи захтјев за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из члана 25 Закона о јавном реду и миру", наводе из полиције.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

