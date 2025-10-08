Драма у БиХ! Рањен полицајац, нападач пуцао и у сина!

Извор:
У Горњем Вакуфу синоћ је дошло до пуцњаве у којој је повријеђено више особа, а међу њима и полицајац.
Како сазнаје Кликс, инцидент се догодио навече око 22:00 сата, а полицајац је у том тренутку био на задатку.
Полицији у Горњем Вакуфу је пријављено породично насиље, а када су стигли на терен, ситуација се закомпликовала.
Нападач је отворио ватру приликом чега је ранио полицајаца, али и свог сина. Затим је пуцао у себе.
Према првим информацијама, сви су преживјели.
