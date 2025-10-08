Logo

Драма у БиХ! Рањен полицајац, нападач пуцао и у сина!

Кликс

08.10.2025

09:32

Драма у БиХ! Рањен полицајац, нападач пуцао и у сина!
Фото: АТВ БЛ

У Горњем Вакуфу синоћ је дошло до пуцњаве у којој је повријеђено више особа, а међу њима и полицајац.

Како сазнаје Кликс, инцидент се догодио навече око 22:00 сата, а полицајац је у том тренутку био на задатку.

Полицији у Горњем Вакуфу је пријављено породично насиље, а када су стигли на терен, ситуација се закомпликовала.

полиција рс-08102025

Хроника

Велика акција полиције у Требињу: Претреси на девет локација

Нападач је отворио ватру приликом чега је ранио полицајаца, али и свог сина. Затим је пуцао у себе.

Према првим информацијама, сви су преживјели.

