Стиже револуција! Банке је већ желе, препознаваће емоције

Курир
08.10.2025
У неупадљивом енглеском градићу Малверн, близу границе са Велсом, један стартап тихо прави револуцију у сајбер безбедности. FarX, основан током пандемије, развио је АИ систем који штити кориснике од хакера и крађе идентитета, чинећи пријављивање на сајтове знатно сигурнијим. Ово није само питање лозинки, FarX комбинује препознавање гласа и лица у једну, паметнију методу верификације.
Оно што издваја FarX јесте способност технологије да учи и прилагођава се. Што више људи користи систем, то је бољи у разликовању правих корисника од превараната. Банкарски сектор је већ препознао ову технологију и користи је за заштиту осетљивих финансијских података, наговештавајући нову еру дигиталне заштите.
У срцу иновације FarX-a налази се јединствено спајање двије биометријске технологије, препознавања гласа и лица. Ова комбинација ствара детаљан дигитални профил који је тешко имитирати. За разлику од традиционалних метода које се ослањају на статичне податке, овај приступ континуирано потврђује идентитет корисника путем аудио и визуелних сигнала у реалном времену.
Клајв Самерфилд, оснивач компаније и ветеран у технологији препознавања говора, објашњава да ова фузија пружа „много богатији“ начин верификације корисника. Интеграцијом ових елемената, систем подиже стандарде дигиталне безбједности и отежава хакерима приступ заштићеним налозима.
АИ алгоритми FarX-a не препознају само глас или лице корисника, већ уче из свакодневних интеракција, градећи јединствени „бихејвиорални потпис“ сваког појединца. Када нешто није у реду, на примјер глас који звучи познато, али није исти, или лице које је благо измијењено, АИ одмах подиже аларм.
Овај процес континуираног учења помаже технологији да остане корак испред софистицираних превараната, укључујући оне који користе дипфејк технологију. Самерфилд истиче да је ова адаптивна способност кључна у данашњем брзо мењању сајбер пријетњи, гдје су тактике имитације све напредније.
Стартап већ гледа даље од саме идентификације. Њихов сљедећи велики циљ је да АИ науче да разумије људске емоције. Самерфилд замишља алгоритам који може да препозна осјећања попут среће, фрустрације или туге само анализом тона гласа и израза лица током комуникације.
Ова емоционална интелигенција може потпуно промијенити дигитална искуства. На примјер, четботови са овом технологијом неће само одговарати на ријечи, већ ће моћи да препознају да ли је корисник незадовољан или задовољан и да прилагоде одговор, чинећи виртуелну комуникацију много природнијом и ефикаснијом.
Револуционарна технологија FarX-a заштићена је патентима у Великој Британији и САД, чиме су осигурали мјесто на челу иновација у биометријској безбједности. Основана усред глобалне здравствене кризе, компанија брзо расте, што одражава све већу потребу за паметнијим и сигурнијим начинима заштите онлајн идентитета.
Како вјештачка интелигенција наставља да се развија, FarX-ov приступ, који спаја препознавање са емоционалном свијести, могао би да редефинише начин на који комуницирамо са технологијом. Од финансијских институција до свакодневних корисника, обећање је јасно, сигурнији дигитални свијет који разумије не само ко сте већ и како се осјећате.
