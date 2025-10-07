Logo

Пао X: Корисници широм свијета пријављују проблеме

07.10.2025

10:33

Пао X: Корисници широм свијета пријављују проблеме
Друштвена мрежа X доживјела је озбиљан прекид рада који је погодио кориснике широм свијета. Хиљаде пријава на сајту Downdetector показује да је платформа престала да функционише, а многи наводе да страница само "врти" без учитавања садржаја.

Корисници истичу да не могу да се пријаве на своје налоге нити да објављују нове постове, а код неких се феед не освјежава или се појављују поруке о грешци.

За сада није познат узрок прекида нити је компанија X издала званично саопштење о проблему. С обзиром на обим пријава, јасно је да је ријеч о квару који је погодио велики дио инфраструктуре, а очекује се да ће тим задужен за платформу ускоро пружити више информација.

Свијет

Судови поново ударају ''Икс''

Паника на мрежи због недоступности X-а

Корисници су своје незадовољство пренијели на друге друштвене мреже гдје коментаришу да сатима покушавају да учитају страницу без успјеха. Док не стигне званично објашњење из X-а, једино што им преостаје јесте да чекају да се услуга врати у нормалу.

(Телеграф.рс)

