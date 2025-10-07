Пао X: Корисници широм свијета пријављују проблеме

07.10.2025
10:33
Друштвена мрежа X доживјела је озбиљан прекид рада који је погодио кориснике широм свијета. Хиљаде пријава на сајту Downdetector показује да је платформа престала да функционише, а многи наводе да страница само "врти" без учитавања садржаја.
Корисници истичу да не могу да се пријаве на своје налоге нити да објављују нове постове, а код неких се феед не освјежава или се појављују поруке о грешци.
За сада није познат узрок прекида нити је компанија X издала званично саопштење о проблему. С обзиром на обим пријава, јасно је да је ријеч о квару који је погодио велики дио инфраструктуре, а очекује се да ће тим задужен за платформу ускоро пружити више информација.
Корисници су своје незадовољство пренијели на друге друштвене мреже гдје коментаришу да сатима покушавају да учитају страницу без успјеха. Док не стигне званично објашњење из X-а, једино што им преостаје јесте да чекају да се услуга врати у нормалу.
