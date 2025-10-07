Logo

Жена изгубила 15.000 евра мислећи да улаже у акције и криптовалуте

07.10.2025

10:28

Жена изгубила 15.000 евра мислећи да улаже у акције и криптовалуте

Жена (63) изгубила је више од 15.000 евра након што је постала жртва инвестиционе преваре која се догодила од априла до августа ове године.

Према наводима полиције, непознати починилац ју је преварио да уложи новац у непостојеће акције и криптовалуте, чиме јој је нанијета значајна материјална штета, саопштила је вуковарско-сријемска полиција.

Полицијски службеници спроводе кривичну истрагу ради идентификације и проналаска починиоца. Против њега ће бити поднијета кривична пријава надлежном државном тужилаштву због кривичног дјела преваре.

Телефон

Хроника

Хрват инсталирао апликацију на телефону па остао без 33.000 КМ

Како се заштитити од онлајн преваре?

Полиција је још једном апеловала на грађане да буду изузетно опрезни приликом улагања на мрежи и издала је неколико кључних савјета.

''Будите сумњичави према понудама за улагање у акције, обвезнице, криптовалуте, племените метале и друго, које обећавају високе профите, загарантоване приносе и увјеравају вас у безбједност инвестиције.

Bitkoin

Економија

Биткоин премашио границу од 125.000 долара

Будите опрезни, немојте давати своје личне податке и податке о банковним картицама и немојте уплаћивати новац на непровјерене рачуне, и не поступајте по упутствима добијеним од непознатих особа са непознатих бројева телефона.

Такође, немојте инсталирати непознате апликације на своје мобилне телефоне, већ прво провјерите рецензије и информације доступне о апликацији путем отворених извора“, упозорава полиција.

