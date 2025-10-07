Жена изгубила 15.000 евра мислећи да улаже у акције и криптовалуте

07.10.2025
10:28
Коментари:0
Жена (63) изгубила је више од 15.000 евра након што је постала жртва инвестиционе преваре која се догодила од априла до августа ове године.
Према наводима полиције, непознати починилац ју је преварио да уложи новац у непостојеће акције и криптовалуте, чиме јој је нанијета значајна материјална штета, саопштила је вуковарско-сријемска полиција.
Полицијски службеници спроводе кривичну истрагу ради идентификације и проналаска починиоца. Против њега ће бити поднијета кривична пријава надлежном државном тужилаштву због кривичног дјела преваре.
Хроника
Хрват инсталирао апликацију на телефону па остао без 33.000 КМ
Полиција је још једном апеловала на грађане да буду изузетно опрезни приликом улагања на мрежи и издала је неколико кључних савјета.
''Будите сумњичави према понудама за улагање у акције, обвезнице, криптовалуте, племените метале и друго, које обећавају високе профите, загарантоване приносе и увјеравају вас у безбједност инвестиције.
Економија
Биткоин премашио границу од 125.000 долара
Будите опрезни, немојте давати своје личне податке и податке о банковним картицама и немојте уплаћивати новац на непровјерене рачуне, и не поступајте по упутствима добијеним од непознатих особа са непознатих бројева телефона.
Такође, немојте инсталирати непознате апликације на своје мобилне телефоне, већ прво провјерите рецензије и информације доступне о апликацији путем отворених извора“, упозорава полиција.
Наука и технологија
2 ч0
Сцена
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
22
12
12
12
09
12
08
11
58
Тренутно на програму