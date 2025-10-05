Биткоин премашио границу од 125.000 долара

05.10.2025
14:33
Коментари:0
Биткоин, најстарија и најпознатија криптовалута, први пут је прешла границу од 125.000 долара.
Вриједност једног дигиталног новчића на берзи "Битстамп" јутрос је износила 125.426 долара, пренијела је агенција ДПА. Касније је пала на нешто мање од 125.000 долара.
Према ријечима стручњака, постоји неколико разлога за нови рекордни максимум. С једне стране, све више институционалних инвеститора улаже новац у биткоин, иако га неки рани улагачи продају и остварују профит.
Раст вриједности биткоина покрећу и очекивања да ће америчке Федералне резерве додатно снизити каматне стопе у САД.
Када су камате ниске за традиционалне инвестиције, улагачи су спремнији да преузму веће ризике и инвестирају у биткоин.
