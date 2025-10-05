"Wizz Air" укида линије за Њемачку: И Бањалука губи летове

05.10.2025
Компанија Wizz Air укида неколико летова из Њемачке, а између осталог, Бањалука губи два од четири лета за Дортмунд.
Осим Wizz Air, који драстично смањује своју понуду, и Рајанер масовно укида летове у Њемачкој – и то усред зимске сезоне, а ова авио-компанија је потврдила да "значајна смањења готово посвуда у Њемачкој".
Према Рајанеру, отказивања долазе прилично краткорочно, како је компанија потврдила. Посебно су погођене посљедње три седмице новембра, прве двије седмице децембра те посљедње три седмице јануара. Божић је за сада поштеђен.
Дјеломично се резови протежу чак до марта 2026. године.
Највише је погођена аеродром Меминген: Тамо отпада до 27 седмичних летова – што чини четвртину зимског програма. На нивоу цијеле Њемачке, Рајанер укида четири одсто летова у новембру, шест одсто у децембру и чак 30 одсто у јануару.
Али и Берлин и Келн губе бројне летове. Главни град је у јануару посебно погођен, па је од планираних 246 веза остаје само 170. Келн губи 44 везе.
Мјере су повезане с дуготрајним спором око трошкова локације у Њемачкој. Рајанер је још у априлу дао понуду њемачкој влади: број путника у Њемачкој могао би се удвостручити – на 34 милиона годишње.
Заузврат, Рајанер је тражио потпуно укидање таксе, као и преполовљење накнада за безбједност и контролу летења.
Рајанер је још током љета укинуо неке линије. Тада је шеф продаје Дара Брадy изјавио сљедеће: "Ако савезна влада не реагује, мораћемо додатно смањити капацитете".
Развој догађаја показује да се управо то сада догађа.
Њемачке авиокомпаније и индустријска удружења већ дуго захтијевају укидање повећања таксе. Иако је то предвиђено коалицијским уговором, до сада још није проведено.
Wizz Air је значајно смањује понуду, а према анализама реда летења, на скоро свим њемачким локацијама смањене су фреквенције, преноси Феникс магазин.
