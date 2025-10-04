Руска нафта "пронашла" неочекиваног купца

04.10.2025
20:09
Тајван је постао највећи свјетски увозник руских нафтних деривата током прве половине 2025. године, наводи се у извјештају Центра за истраживање енергије и чистог ваздуха (ЦРЕА).
Невладина организација са сједиштем у Хелсинкију саопштила је да је Тајван увезао 1,9 милиона метричких тона течног угљоводоника између јануара и јуна, у вриједности од 1,3 милијарде долара. Мјесечне количине су у просјеку биле шест пута веће него у истом периоду прије три године. Нафта се првенствено користи у петрохемијској и производњи полупроводника, наводи РТ интернешенел.
Од ескалације сукоба у Украјини у фебруару 2022. године, Тајван је увезао 6,8 милиона тона руске нафте у вриједности од 4,9 милијарди долара, саопштила је ЦРЕА. Укупан увоз фосилних горива из Русије током овог периода достигао је 11,2 милијарде долара, док је Тајван послао Украјини 50 милиона долара помоћи, према подацима групе.
Повећани увоз из Русије такође је наводно изазвао забринутост међу тајванским званичницима, посебно усред растућих веза Кине са Москвом. Пекинг сматра самоуправно острво неотуђивим дијелом своје територије.
"Не можемо се ослањати на једну земљу или компанију, посебно на ону која можда не признаје суверенитет Тајвана или је чак непријатељски настројена према њему", рекао је посланик Демократске прогресивне странке Чен Куан-тинг у коментарима за "Фајненшел тајмс".
ЦРЕА је такође саопштила да су неки увозници платили више од ограничења од 45 долара по барелу које је наметнула Г7 за руску нафту која се превози морским путем, што их потенцијално излаже секундарним санкцијама. Приватне компаније су највише допринеле повећању увоза, док су државне фирме смањиле своје куповине од ескалације сукоба у Украјини, наводи се у извјештају.
"Формоза петрокемикал", кључни добављач тајванске индустрије чипова, био је одговоран за 96 одсто увоза руске нафте између 2022. и средине 2025. године, у односу на девет процената у 2021. години, према подацима ове невладине организације. "Формоза" је саопштила да је њено снабдијевање у складу са санкцијама ЕУ и да се заснива на отвореним тендерима.
Тајван је 95 одсто своје потражње за енергентима задовољио увозом у 2024. години, показују званични подаци. Остали главни купци руске нафте у јуну били су Индија, Кина, Сингапур, Малезија и Турска, према подацима Лондонске берзе.
