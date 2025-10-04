Logo

Руски ланац отвара маркете у БиХ

Извор:

BiznisInfo

04.10.2025

13:16

Коментари:

1
Руски ланац отвара маркете у БиХ
Фото: pixabay

Руски трговачки ланац Мере поново отвара продавнице у Босни и Херцеговини, сазнаје БизнисИнфо.ба.

Ово није први покушај руског "ултра дисконтног" бренда да се позиционира на тржишту БиХ.

Мере је прије три године отворио прве продавнице у Источном Сарајеву, Приједору и Добоју, најављујући велику експанзију широм државе – од Мостара и Бањалуке до Тузле, Зенице и Бијељине, с планом да у БиХ изграде мрежу од 50 до 80 објеката.

Међутим, већ годину касније компанија је затворила све пословнице и повукла се из БиХ.

Чипс

Здравље

Шта се дешава са вашим тијелом када свакодневно једете чипс

БизнисИнфо је раније ове године објавио да се Мере планира вратити, а то сада потврђује и оглас за посао који је објављен ових дана.

Наиме, траже директора и замјеника директора маркета у Бијељини, гд‌је би се ускоро требао отворити нови објекат површине око 1.000 квадратних метара. Прије тога су расписали конкурс за менаџера набавке с локацијом у Источном Сарајеву.

Остаје да се види хоће ли овога пута покушај бити успјешнији и да ли ће услиједити експанзија широм Босне и Херцеговине.

“Ултра дисконтни” концепт

Мере послује по моделу "ултра дисконта", продајући прехрамбене производе, кућну хемију, опрему за домаћинство и друге артикле по цијенама нижим од конкуренције. Њихова филозофија је једноставна – "Ниске цијене сваки дан".

pas

Занимљивости

Снимак паса који леже и расправљају се насмијао свијет: Власник открио чија је посљедња

Специфичност бренда је ограничен асортиман и ослањање на директне испоруке добављача, уз минималне трошкове услуге и маркетинга. Компанија тврди да им овакав приступ омогућава продају робе и до 20 одсто јефтиније у односу на европске ривале.

У европским земљама ланац послује под брендом Мере, док је у Русији познат као Светофор. Изглед њихових објеката подсјећа више на складиште него на класичне супермаркете, што додатно наглашава дисконтни карактер пословања.

Подијели:

Тагови:

Мере

market

tržište

Русија

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Биткоин порастао на више од 102.600 евра

Економија

Биткоин порастао на више од 102.600 евра

3 ч

0
Сад је "јасније" зашто је Маск напустио Трампа

Економија

Сад је "јасније" зашто је Маск напустио Трампа

20 ч

0
Како стати у крај негативном пословању "Електропривреде Српске"?

Економија

Како стати у крај негативном пословању "Електропривреде Српске"?

20 ч

3
Позив послодавцима: Фонд дао рок до половине октобра

Економија

Позив послодавцима: Фонд дао рок до половине октобра

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

15

57

"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

15

48

Преговори у току: Када би таоци могли бити ослобођени?

15

45

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

15

34

Уљез: Пожуда која убија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner