Руски ланац отвара маркете у БиХ

Извор:
BiznisInfo
04.10.2025
13:16
Коментари:1
Руски трговачки ланац Мере поново отвара продавнице у Босни и Херцеговини, сазнаје БизнисИнфо.ба.
Ово није први покушај руског "ултра дисконтног" бренда да се позиционира на тржишту БиХ.
Мере је прије три године отворио прве продавнице у Источном Сарајеву, Приједору и Добоју, најављујући велику експанзију широм државе – од Мостара и Бањалуке до Тузле, Зенице и Бијељине, с планом да у БиХ изграде мрежу од 50 до 80 објеката.
Међутим, већ годину касније компанија је затворила све пословнице и повукла се из БиХ.
Здравље
Шта се дешава са вашим тијелом када свакодневно једете чипс
БизнисИнфо је раније ове године објавио да се Мере планира вратити, а то сада потврђује и оглас за посао који је објављен ових дана.
Наиме, траже директора и замјеника директора маркета у Бијељини, гдје би се ускоро требао отворити нови објекат површине око 1.000 квадратних метара. Прије тога су расписали конкурс за менаџера набавке с локацијом у Источном Сарајеву.
Остаје да се види хоће ли овога пута покушај бити успјешнији и да ли ће услиједити експанзија широм Босне и Херцеговине.
Мере послује по моделу "ултра дисконта", продајући прехрамбене производе, кућну хемију, опрему за домаћинство и друге артикле по цијенама нижим од конкуренције. Њихова филозофија је једноставна – "Ниске цијене сваки дан".
Занимљивости
Снимак паса који леже и расправљају се насмијао свијет: Власник открио чија је посљедња
Специфичност бренда је ограничен асортиман и ослањање на директне испоруке добављача, уз минималне трошкове услуге и маркетинга. Компанија тврди да им овакав приступ омогућава продају робе и до 20 одсто јефтиније у односу на европске ривале.
У европским земљама ланац послује под брендом Мере, док је у Русији познат као Светофор. Изглед њихових објеката подсјећа више на складиште него на класичне супермаркете, што додатно наглашава дисконтни карактер пословања.
Најновије
Најчитаније
16
07
15
57
15
48
15
45
15
34
Тренутно на програму