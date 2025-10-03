Logo

Позив послодавцима: Фонд дао рок до половине октобра

Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа с инвалидитетом ФБиХ позвао је послодавци и самозапослене особе –да укључе особе с инвалидитетом на тржиште рада и истовремено добију значајан новчани стимуланс.

Укупно је за ову намјену предвиђено осам милиона КМ, а пријаве су отворене до половине октобра.

Право на стимуланс имају:

  • Послодавци који запосле особу с најмање 60 посто инвалидитета или с најмање 70 посто тјелесног оштећења које смањује радну способност,
  • Особе с умјереним или лаким интелектуалним тешкоћама,
  • Особе с 60 посто и више инвалидитета које желе покренути властити бизнис као основну дјелатност.

Висина стимуланса

Запошљавање на отвореном тржишту рада – у државним органима, јавним предузећима и приватним фирмама – износи од 18.000 КМ до максималних 32.400 КМ, зависно од степена инвалидитета и трајања запослења.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: За двије године испред Кремља биће редови лидера из Европе

Запошљавање у привредним друштвима за запошљавање особа с инвалидитетом, заштитним радионицама и организацијама особа с инвалидитетом или самозапошљавање – од 15.000 КМ до 27.000 КМ.

Како остварити право?

Послодавци се обавезују запослити особу с инвалидитетом на пуно радно вријеме, најмање годину дана.

Уз пријаву потребно је доставити:

  • Доказ о степену инвалидитета запосленог,
  • Потврду да је особа незапослена или да је запошљавање наступило након претходног позива,
  • Доказ да фирма нема дуговања према држави и да није у стечају или ликвидацији,
  • Фонд прописује и додатну документацију која се доставља уз пријаву.

Директор Фонда, Ахмет Баљић, наглашава да је циљ овог програма омогућити особама с инвалидитетом достојанствен рад.

"Желимо да свака особа буде равноправан члан радне средине, а не искључена због системских препрека. Позивамо све послодавце, фирме и самосталне раднике да искористе ову прилику и заједно допринесу инклузивнијем друштву", рекао је.

Vucic - Aleksandar - 06092025

Србија

Вучић: Захвалност Путину на оцјени да Запад покушава обојену револуцију у Србији

Пријаве се могу поднијети путем обрасца доступног на веб страници Фонда или директно у сједишту у Сарајеву. За додатне информације и помоћ при пријави, можете се обратити особљу Фонда на телефон 033 717 740.

