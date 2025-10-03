Позив послодавцима: Фонд дао рок до половине октобра

Извор:
Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа с инвалидитетом ФБиХ позвао је послодавци и самозапослене особе –да укључе особе с инвалидитетом на тржиште рада и истовремено добију значајан новчани стимуланс.
Укупно је за ову намјену предвиђено осам милиона КМ, а пријаве су отворене до половине октобра.
Запошљавање на отвореном тржишту рада – у државним органима, јавним предузећима и приватним фирмама – износи од 18.000 КМ до максималних 32.400 КМ, зависно од степена инвалидитета и трајања запослења.
Запошљавање у привредним друштвима за запошљавање особа с инвалидитетом, заштитним радионицама и организацијама особа с инвалидитетом или самозапошљавање – од 15.000 КМ до 27.000 КМ.
Послодавци се обавезују запослити особу с инвалидитетом на пуно радно вријеме, најмање годину дана.
Директор Фонда, Ахмет Баљић, наглашава да је циљ овог програма омогућити особама с инвалидитетом достојанствен рад.
"Желимо да свака особа буде равноправан члан радне средине, а не искључена због системских препрека. Позивамо све послодавце, фирме и самосталне раднике да искористе ову прилику и заједно допринесу инклузивнијем друштву", рекао је.
Пријаве се могу поднијети путем обрасца доступног на веб страници Фонда или директно у сједишту у Сарајеву. За додатне информације и помоћ при пријави, можете се обратити особљу Фонда на телефон 033 717 740.
