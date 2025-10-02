Logo

Критике пљуште! Шејн отвара прве физичке продавнице у Француској

Извор:

Agencije/Reuters

02.10.2025

20:54

Коментари:

0
Фото: Youtube/Reuters/screenshot

Компанија за онлајн продају Шејн планира да отвори своје прве физичке продавнице у Француској у новембру, што је изазвало критике у тој земљи са разних нивоа.

Кинески бренд брзе моде, у складу са споразумом са власником робне куће Социéтé дес Грандс Магасинс, купује продавнице у робној кући БХВ у центру Париза и робним кућама Галерије Лафајет у пет других француских градова, пренио је Ројтерс.

Галерије Лафајет, које су продале своје објекте и њима управља фирма СГМ под истим именом путем уговора о франшизи, саопштиле су да се противе овом потезу, који би кршио уговор о франшизи и планирају да га спријече.

С друге стране, предсједник СГМ Фредерик Мерлен рекао је да ће лансирање кинеског бренда привући млађу клијентелу и увећати понуду.

6706ab9185387 temu

Економија

Тему и Шејн од данас имају веће цијене производа

И градоначелница Париза Ан Идалго је критиковала овај потез, рекавши да је то супротно ширим циљевима града да промовише “одрживу локалну трговину”, као што је подршка локалним предузећима и локално произведеној роби.

''Веома смо забринути због одлуке БХВ да у новембру буде домаћин прве сталне продавнице компаније Шејн у Француској'', навела је Идалго.

илу-купатило-18092025

Занимљивости

Реновирала купатило, све купила са Темуа: “Уштедјела сам мало богатство”

Кинески Шејн, који продаје хаљине од 12 евра и фармерке од 20 евра, суочава се са притиском и других трговаца, политичара и регулатора у Француској.

Тако су француски посланици подржали нацрт закона којим се регулише брза мода, а који би, ако се спроведе, забранио оглашавање Шејну.

Тагови:

Француска

prodavnice

Shein

Коментари (0)
