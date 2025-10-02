Logo

Путин: Убиство Кирка показало дубоку подјелу америчког друштва

Извор:

СРНА

02.10.2025

20:47

Путин: Убиство Кирка показало дубоку подјелу америчког друштва
Фото: Tanjug / AP / Mikhail Metzel

Руски предсједник Владимир Путин рекао је да је убиство политичког активисте Чарлија Кирка показало дубоку подијељеност америчког друштва.

Називајући убиство Кирка гнусним, Путин је рекао да је амерички активиста дао свој живот за традиционалне вриједности.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Они који гурају омладину на улице желе да српски народ поново настрада

Путин је говорећи на Међународном дискусионом форуму "Валдај" у Сочију изразио саучешће породици Чарлија Кирка.

Амерички политички активиста Чарли Кирк убијен је 10. септембра из снапјпера док се обраћао на кампусу Универзитета Јута вели у Орему.

