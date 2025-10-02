Logo

Путин: Они који гурају омладину на улице желе да српски народ поново настрада

Извор:

РТ Балкан

02.10.2025

20:14

Предсједник Русије Владимир Путин
Фото: Танјуг/АП

Они који гурају омладину на улице желе да српски народ поново настрада, рекао је предсједник Русије Владимир Путин, одговарајући на питање на пленарној сједници 22. годишњег састанка Међународног дискусионог клуба "Валдај" у Сочију.

По питању протеста у Србији, Путин је изјавио да се слаже са оцјеном предсједника Србије Александра Вучића и руских обавјештајних служби, да неки европски центри моћи покушавају да организују обојену револуцију у Србији.

''Чему је довела обојена револуција у Украјини, свима је јасно. То је неуставан поступак који не води ничему добром. Данас је најважније остати у оквирима устава'', изјавио је руски предсједник.

ukrajina rusija svo

Свијет

Путин открио стање на фронту: Руски борци су већ у центру!

Подјсетио је да међу омладином која је изашла на улице има родољуба са којима треба разговарати, али да "ти који гурају омладину на улице желе да српски народ поново настрада", као у оба свјетска рата.

Они морају да схвате шта је добро по своју земљу, али "то није наш посао, то је до саме Србије".

''А што се тиче предсједника Вучића, ми имамо сасвим добар однос'', додао је Путин, преноси РТ Балкан.

