"Електропривреда" у проблему

Извор:
АТВ
02.10.2025
19:54
Коментари:0
Велики број радника гуши јавна предузећа. Има их вишка и тај број ће се смањити, категоричан је био премијер Српске. Тако се и електро сектор нашао у проблему. Саво Минић најављује резове.
„Ево „Електропривреда“ зашто не бити реалан и рећи – имали смо отпремнине које су коштале милионе да 330 радника оде у стимулативну отпремнину, а послије тога смо имали пријем радника. То је за осуду. За то неко мора одговарати и одговараће“, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
У матичном предузећу није подијељена ниједна отпремнина у посљедњих неколико година, одговара први човјек ЕРС-а. Било их је зато у двије термоелектране и дистрибуцијама. То због реорганизације, гдје су се морали свести на оптимални број радника и извршити уштеде у систему.
„Међутим, није било другог начина, можда је и било, али се то предузеће опредијелило на такав начин, али истовремено да ли треба примати раднике, па нама и данас недостаје техничке радне снаге и у дистрибутивним предузећима, али нам недостаје и у термоелектранама првенствено за одржавање и зато посежемо за тзв. Аутсорсингом и изнајмљујемо друга предузећа да нам врше услуге“, рекао је Лука Петровић, генерални директор Електропривреде Републике Српске.
Није то једини проблем ЕРС-а. У термоелектранама муку муче с мањком, односно лошим квалитетом угља, ту је и лоша хидрологија, па милиони одлазе на увоз. Тако ће ову годину завршити с минусом већим од 29 милиона КМ.
„Ми ту енергију, да би сијалица свијетлила и шпорет радио, морамо купити на спољном тржишту, а спољње тржиште је далеко скупље од наше хидро и термоелектричне енергије и зато се долази у ситуацију да матично предузеће, које је Влада овластила да снабдијева грађане и привреду по усаглашеним цијенама, по тим цијенама ми не можемо оно колико смо купили“, рекао је Лука Петровић, генерални директор Електропривреде Републике Српске.
Спремају се енерго оци за тематску сједницу Владе. Своје проблеме ће предочити и сва зависна предузећа. До тада ће се на столу наћи и сет мјера које матично предузеће спрема како би се у крај стало негативном пословању.
Најновије
Најчитаније
21
19
21
14
21
08
21
04
21
00
Тренутно на програму