Банке од 9. октобра клијентима морају обезбиједити нову опцију

03.10.2025

12:14

Банке од 9. октобра клијентима морају обезбиједити нову опцију

Од 9. октобра 2025. све банке еврозоне дужне су својим клијентима да омогуће слање и примање националних и прекограничних инстант плаћања, односно СЕПА инстант кредитних трансфера у еврима, што је обавеза уведена европском уредбом, саопштила је Хрватска народна банка (ХНБ).

Кредитни трансфер је пренос новчаних средстава са једног банковног рачуна на други, који иницира платилац – на примјер, када грађани са својих рачуна плаћају обавезе за струју, комуналије, телефон и слично.

Уобичајено се обавља путем интернет или мобилног банкарства, али и у филијалама банака, ФИНЕ или Хрватске поште.

За разлику од класичних налога, инстант плаћања се реализују за највише 10 секунди, у било које доба дана и током цијеле године.

Обавезна провјера примаоца плаћања

Уредбом је банкама уведена и обавеза провјере имена и презимена или назива примаоца плаћања приликом сваког кредитног трансфера. Тиме платилац може да провјери да ли име или назив одговара власнику рачуна којем жели да уплати новац. Циљ је смањење превара и повећање безбједности плаћања у оквиру јединственог тржишта ЕУ.

На домаћем тржишту је већ дуже присутна опција аутоматског попуњавања назива примаоца код националних плаћања ка домаћим фирмама, на основу података из Јединственог регистра рачуна (ЈРР). Сада ће се, међутим, провјера назива примјењивати и на физичка лица и на прекограничне трансфере – кроз систем размјене порука међу банкама.

Како функционише?

Када платилац унесе ИБАН и назив примаоца, банка аутоматски шаље упит банци примаоца да провјери да ли се име/назив поклапа с унијетим ИБАН-ом.

Након тога, клијент добија једну од три поруке:

  • назив се подудара,
  • назив се скоро подудара,
  • назив се не подудара.

Без обзира на резултат, платилац мора да потврди (ауторизује) трансакцију како би била извршена. Након тога, банка више не сноси одговорност ако је уплата отишла погрешној особи.

Ова услуга провјере је бесплатна и обавља се прије потврде трансакције. Почетак обавезне примјене у државама еврозоне је 9. октобар 2025, а у осталим државама ЕУ 9. јул 2027.

Реакције банака и ФИНЕ

Из Хрватског удружења банака (ХУБ) подсјећају да су од 9. јануара 2025. банке већ биле обавезне да прихватају националне и прекограничне СЕПА трансфере, док од октобра почиње и обавеза слања.

"Инстант плаћања у еврима постају универзално доступна свим корисницима и нови стандард у банкарском систему Хрватске”, наводе из ХУБ-а.

Из ФИНЕ истичу да су, у сарадњи с банкама, обезбиједили поуздану инфраструктуру за инстант слања и примања и провјеру примаоца плаћања.

“Свака трансакција ће бити извршена у року од пет секунди, доступна 24 сата дневно и 365 дана у години, потпуно безбједна и усклађена с европским стандардима. Овим искораком Хрватска се сврстава уз бок најразвијенијим европским државама у области модерних платних услуга”, наводе из ФИНЕ.

